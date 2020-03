Uomini e Donne Veronica e Alessandro, parla lei: dubbi e ombre

Uomini e Donne, Veronica e Alessandro Zarino: la situazione. Parla la Burchielli: dubbi e ombre sulla relazione

Come stanno Alessandro Zarino e Veronica Burchielli? I due, dopo un percorso accidentato a Uomini e Donne, si sono uniti. La coppia è partita a razzo, salvo poi nelle ultime settimane avere qualche problemino. Ora, a separarli fisicamente e geograficamente, il coronavirus. I due ragazzi, come milioni di italiani, non possono vedersi. Ognuno è a casa propria, con i familiari. Ma la relazione come procede al di là della distanza? C’è solidità oppure no? A parlarne è stata l’ex corteggiatrice, confidandosi con i propri fan di Instagram. E sul rapporto sono emersi dubbi e ombre.

“Lui si trova a casa con la sua famiglia e io con la mia. Non potrò nemmeno stargli accanto il giorno del suo compleanno”, fa sapere Veronica a chi, nelle Stories, ha chiesto notizie di Zarino. Crede di essere mai stata realmente innamorata? Ni, la risposta della Burchielli: “Difficile rispondere a questa domanda perché credo di avere ancora tanto da scoprire. Ma ad oggi ti rispondo di sì”. Di Alessandro oppure di un altro uomo? La ragazza non lo specifica. Spazio quindi alla reale situazione con l’ex tronista

Uomini e Donne, Veronica: “Questa situazione non aiuta, non riusciamo a vederci come la maggior parte delle coppie”

Con Alessandro tutto bene? La domanda è gettonatissima tra i fan. E Veronica non si sottrae e spiega: “Lo chiedete sempre tutti e alla fine avete ragione a chiedere, voi, che avete sempre creduto in noi. E pensate che mi dimentico? Ho molto rispetto per voi e per questo vi posso assicurare che se ci fossero delle cosa da sapere, una volta chiarite tra me e lui, sareste i primi a essere informati. Questa situazione non aiuta, non riusciamo a vederci come la maggior parte delle coppie. Ma tutto bene”. Insomma, la giovane da un lato dice “tutto bene”, dall’altro afferma che ci sono cose da chiarire. Il tempo darà tutte le risposte.