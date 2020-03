Uomini e Donne Veronica e Alessandro, nessun addio: crisi superata, il video

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino stanno ancora insieme: la coppia di Uomini e Donne si è ritrovata

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino non si sono lasciati e hanno superato la crisi di quest’ultimo periodo. Lo ripetiamo per i più scettici: Veronica e Alessandro stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne, e a confermarlo sono stati proprio loro su Instagram, lei in particolar modo pubblicando un video dedicato ai momenti più belli che ha vissuto con Alessandro durante questi mesi. Un bel video che avrà emozionato senz’altro tutti i fan e che mette fine a un periodo che sembrava destinato a durare e a concludersi con una rottura definitiva. Così non è stato però.

Uomini e Donne, Veronica e Alessandro superano la crisi: il video che lo conferma

“Volevo augurare a tutti un inizio settimana così – queste le parole della Burchielli a commento del filmato –… ringraziando @fanlove_video per questi momenti che ha ritagliato e ne ha fatto un video bellissimo. Mi sono emozionata – ha poi aggiunto la fidanzata di Alessandro – riguardo a tutto ciò… È bello sentirvi vicini e quando qualcuno crede in te, in una coppia, vuol dire che qualcosa di buono siamo riusciti a farvelo arrivare nonostante il nostro percorso particolare”. Fin qui nessuna conferma del riavvicinamento con Alessandro, ammesso che si siano davvero mai allontanati: è dalla parte successiva del messaggio che si capisce che sono tornati insieme.

Questo il seguito del post della Burchielli: “Abbraccio voi ed il mio Ale, con tanto, tanto amore. Poche parole – ha poi concluso – ma scritte con un affetto che non immaginate nemmeno. La vostra Veronica… O come dite voi, la vostra Rapunzel”. Sul profilo di Alessandro non troverete ancora nessuna foto con Veronica ma solo delle storie in cui Zarino mostra come preparare una ricetta che a quanto pare gli piace da matti; tra i commenti invece l’ex tronista di Uomini e Donne lascia un messaggio che non dà adito a dubbi: un cuore seguito da un orsacchiotto. Tanti auguri, Alessandro e Veronica! E che l’amore che vi lega possa riempire sempre di più le vostre vite!