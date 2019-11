Uomini e Donne, Veronica: l’intervista fatta prima della scelta spiazza

Uomini e Donne, Veronica Burchielli: le dichiarazioni in un’intervista fatta prima della scelta di Alessandro Zarino

Sta provocando non poche polemiche la scelta di Alessandro Zarino e Veronica Burchielli a Uomini e Donne. Il tronista, dopo tante insistenze, decide di chiedere al centro dello studio alla corteggiatrice di lasciare insieme il programma. La ragazza, però, rifiuta la proposta e accetta invece quella di Maria De Filippi. La conduttrice le dà la possibilità di sedere sul Trono e lei accetta immediatamente. Il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine pubblica oggi l’intervista che Veronica ha fatto prima di questa sorprendente puntata. Le sue parole non coinciderebbero molto con la scelta da lei presa, ma altre invece andrebbero a confermare la sua decisione. Scendendo nel dettaglio, la Burchielli spende belle parole nei confronti di Alessandro. In particolare, ammette di essersi sentita veramente felice dopo aver dato il suo primo bacio ad Alessandro. Non solo, la corteggiatrice dichiara di sentirsi emozionata e serena per quello che sta accadendo in questa esperienza. Veronica confessa di sentire molto vicina a lei Zarino, con cui è riuscita a trovare una certa complicità e chimica. Dunque, si percepisce da queste sue parole tanta positività verso Alessandro.

Ed ecco che la Burchielli spiega: “A oggi mi sento di volergli dare questo tempo di cui ha bisogno, perché vorrei che fosse sicuro di quello che prova per me, consapevole però che non deve tirare troppo la corda!” Non solo, Veronica anticipa che comunque lei è una persona che segue l’istinto, dunque potrebbe succedere di tutto! E su un’imminente scelta l’ormai ex corteggiatrice dichiara: “Al pensiero di averlo tutto per me, sorrido. Considerando che continuerei a conoscere Alessandro nel programma, perché non dovrei desiderare di farlo anche fuori? Quindi sì, la risposta è sì: mi metterei lì al centro dello studio”. Dunque, quando Veronica si svela in questa intervista sembra essere certa di voler uscire dal programma insieme a Zarino. Ma sappiamo bene che non è poi andata così!

Uomini e Donne, Veronica Burchielli sembrava certa di voler uscire dal programma con Alessandro Zarino

In questa intervista (ricordiamo che è stata fatta prima della scelta) Veronica ammette di attendere, nelle prossime settimane, delle conferme e un’evoluzione. Evidentemente quanto lei cercava non è arrivato, tanto da rifiutare di lasciare insieme ad Alessandro la trasmissione. Pare siano cambiate davvero tanto le cose da questa intervista, visto il finale.