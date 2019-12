Uomini e Donne Veronica e Alessandro, domande piccanti: l’intimità e la prima volta

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, l’intimità dopo Uomini e Donne

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino sono tra le coppie più chiacchierate del momento, visto che il loro non è stato proprio il classico dei percorsi a Uomini e Donne. Ecco perché la curiosità dei fan è tanta, ed è bello che l’ex tronista di Maria De Filippi investa del tempo per rispondere. Le domande a volte possono essere anche molto spinte, ed è stata la stessa Veronica a sottolinearlo nelle sue ultime storie Instagram in cui ha parlato “a modo suo” dell’intimità con Zarino. In tanti le hanno chiesto ad esempio se lei e Alessandro abbiano consumato, se insomma ci sia stata una prima volta, e lei si è mostrata molto evasiva, giustamente, sull’argomento: “Io – queste le sue parole – vi giuro che ricevo domande fisse su questi argomenti: tutorial trucco e cura capelli, alimentazione, dimagrimento e sport, disturbi alimentari, s***so con Zarino. Però se ti interessa dormiamo sempre e solo ‘c***o a c***o’, altrimenti il pupo non dorme ah ah ah e se non dorme… è da buttare nell’umido”.

Uomini e Donne, le domande piccanti dei fan: Veronica risponde a modo suo

Veronica ha usato lo stesso tono anche per le risposte successive: a chi le ha chiesto ad esempio la posizione preferita ha risposto un chiarissimo “Mmm aspetta… mmm… ci sto pensando, ah sì! Auguri anche a te e famiglia”; a chi ha voluto sapere della prima volta ha risposto rivolgendosi direttamente a Zarino: “Credimi, hanno il tarlo”. E a chi si è spinto ancor più oltre chiedendo di misure, varie ed eventuali non ha certo lesinato dettagli: “Allora… di seno porta una terza coppa C direi. Ha più petto di me sicuramente”. A differenza di altri insomma, e almeno per il momento, Alessandro e Veronica non hanno alcuna intenzione di condividere la propria intimità con milioni di persone (perché di questo si tratta, visto che poi ogni risposta rimbalza da una parte e l’altra del Web). Di sicuro comunque tra i due c’è passione, o meglio c’è sempre stata se pensate alle esterne di Uomini e Donne, dalle quali traspariva da parte di entrambi un gran trasporto.

Alessandro e Veronica, il futuro della coppia è in Australia?

Ciò non significa che Alessandro e Veronica siano prontissimi a fare grandi passi: se ieri la Burchielli ha parlato ad esempio di convivenza, senz’altro sorprendendo i più scettici, oggi ha precisato che nel caso in cui Alessandro dovesse tornare in Australia forse (ma si tratta solo di paura, a nostro avviso) la storia non continuerebbe. “Se Ale – le hanno chiesto – dovesse tornare in Australia andresti con lui? Siete stupendi”. “Non so – questa la sua risposta – sarebbe un passo molto impegnativo… sicuramente non la farei a distanza, devo viverla una persona, sono molto carnale e affettuosa come ragazza, non sono una che ha paura di stravolgersi la vita. So dirti che ascolterò il mio cuore e farò ciò che riterrò più giusto per Veronica… Andiamo per gradi”. Risposte perfette, non trovate?