Uomini e Donne, Veronica e Alessandro: è crisi profonda, parla lei

Uomini e Donne, crisi profonda tra Veronica e Alessandro. Dopo le parole di Zarino, arrivano quelle della Burchielli: tutta la verità

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, è crisi profonda. Nelle scorse ore, era stato lui a rompere il silenzio e ad informare i fan del momento no vissuto con la fidanzata. Oggi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a parlare e a confermare quanto espresso dal napoletano. Tuttavia, seppur la situazione sentimentale sta affrontando un periodo assai delicato, la rottura definitiva non è ancora avvenuta e forse ci sarà spazio per ricucire. Questo almeno l’intento della coppia. Veronica cerca di farsi forza: “Sempre più facile andarsene piuttosto che restare, giusto? Non è così che faccio io…”

Veronica, intervenendo su Instagram con una Stories e rispondendo a domanda diretta dei fan (“Stai ancora insieme ad Alessandro?”), ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla sua love story. “Certo (stiamo ancora insieme, ndr) – afferma la Burchielli – Ale si è sentito di raccontare un momento nostro, ma ciò non significa che lui non fa più parte della mia vita; è sempre più facile andarsene piuttosto che restare, giusto? Non è così che faccio io. Non basta volerlo, è sempre facile quando tutto va bene…”

Uomini e Donne, Veronica non molla: “Avere un momento di difficoltà non significa volere lasciare la presa”

“Io sono dell’idea – prosegue Veronica – che finché ci sono i sentimenti si può sempre superare momenti così. Si è umani e si è giovani”. Infine l’ex Uomini e Donne chiosa: “Avere un momento di difficoltà non significa volere lasciare la presa”. Dichiarazioni che fanno il paio con quelle rilasciate da Zarino nelle scorse ore (“Purtroppo non benissimo con Veronica, ma come in tutte le coppie ci sono sempre momenti in cui tutto va bene e momenti in cui tutto va male…”). Insomma, la crisi c’è e non si nega. Ma c’è anche e soprattutto la volontà di riemergere e mettere tutto in ordine.