Uomini e Donne, Alessandro conferma crisi con Veronica: la reazione di lei

Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli crisi: l’ex tronista si sfoga su Instagram

Aria di crisi tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, dopo qualche mese dalla loro ‘scelta’ a Uomini e Donne. La coppia del Trono Classico non sta vivendo un periodo facile e questo dettaglio, per molti, non rappresenta affatto una novità. Infatti, da qualche settimana si parla di una presunta crisi tra i due. Ora a confermare il tutto ci pensa proprio Alessandro, che attraverso uno sfogo su Instagram rivela quanto sta realmente accadendo. Intanto, in questi ultimi minuti Veronica, invece, ringrazia i fan per il sostegno. La conferma arriva nella tarda serata di ieri, quando l’ex tronista decide di rispondere alle domande dei propri fan, sfruttando la funzione disponibile sulle Stories del social. La prima cosa che fa Zarino è dare, appunto, una risposta alla domanda che in molti si stanno ponendo in questi ultimi giorni: come sta proseguendo la sua storia d’amore con Veronica? L’ex tronista ammette che, al momento, entrambi stanno vivendo una situazione abbastanza difficile. La lontananza sembra non aiutare per nulla la coppia, che si ritrova a discutere anche per stupide incomprensioni.

“Purtroppo non benissimo, ma come in tutte le coppie ci sono sempre momenti in cui tutto va bene e momenti in cui tutto va male”, così Alessandro risponde a chi gli chiede come sta proseguendo la sua storia con la Burchielli. Una brutta notizia per i fan che sostengono la coppia, visto che fino a qualche settimana fa tutto sembrava procedere per il meglio. Abbiamo visto sui social Alessandro e Veronica felici e spensierati dopo Uomini e Donne, ma ultimamente la situazione è cambiata. “La lontananza non aiuta e molte volte crea incomprensioni stupide. La domanda che poi sorge è perché non andate a convivere?!?! Ecco ci sono qui tanti fattori pro e tanti contro che fanno parte della vita di due persone come tutti voi”, continua Alessandro nel suo lungo sfogo su Instagram. Zarino è comunque convinto che con il dialogo sia possibile “andare più affondo alle problematiche”. Dunque, l’ex tronista dà una piccola speranza ai suoi fan. Veronica, nel frattempo, conferma il tutto con un ringraziamento ai fan.

Alessandro e Veronica dopo Uomini e Donne: la coppia conferma la crisi

Un lungo sfogo quello a cui si lascia andare Alessandro su Instagram. “Detto questo la lontananza è le diverse ambizioni nella vita molte volte non sono a favore. Ma questo è normale siamo usciti insieme da un programma per conoscerci bene per stare insieme e cercare di vivere, almeno da parte mia, emozioni mai provate prima”, dichiara Zarino. Ricordiamo che Alessandro ha proposto a Veronica la convivenza, probabilmente per risolvere anche questi problemi che si sono venuti a creare. Ma la Burchielli ha confessato, qualche giorno fa, che la sua famiglia non è poi così favorevole a questo grande passo. Subito dopo lo sfogo di Zarino, l’ex corteggiatrice scrive un messaggio per i fan: “Buongiono a tutti, vi auguro un buon inizio settimana. Vi mando un grosso abbraccio virtuale come state facendo voi con me. Grazie”. Non ci resta ora che attendere per scoprire se Alessandro e Veronica riusciranno a superare la crisi!