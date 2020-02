Uomini e Donne, Alessandro e Veronica convivenza: i genitori di lei contrari

Uomini e Donne, Alessandro e Veronica vanno a convivere: i genitori di lei non sono del tutto favorevoli

Importante svolta nella love story tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. L’ultima coppia nata a Uomini e Donne è pronta per la convivenza. La 21enne ligure ha accettato la proposta del modello napoletano, stanco di vivere una relazione a distanza. Alessandro ha proposto – tramite una lettera pubblicata sul settimanale Di Più – a Veronica di andare a vivere insieme a Milano, città che conosce bene dato il suo lavoro nel mondo della moda. La Burchielli, nonostante alcuni dubbi, ha accolto la richiesta del trentenne, rispondendo con un’altra missiva pubblicata dalla rivista edita da Cairo Editore.

“Anche io, come te, sono stanca di fare tanti chilometri per vederci. Mi fa tanto piacere la tua proposta di andare a convivere, sono soltanto un po’ titubante perché penso a tutte le difficoltà che comporta iniziare una vita di coppia nella stessa casa. Ma il cuore mi dice che è la cosa giusta da fare e voglio fidarmi di te. So che insieme daremo una svolta al nostro rapporto”, ha scritto Veronica Burchielli nella sua lettera pubblicata sul numero di Di Più in edicola da sabato 22 febbraio. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne non ha però nascosto i malumori che sono sorti nella sua famiglia dopo la proposta di Alessandro Zarino.

“I miei familiari sono un po’ preoccupati dal fatto che io possa andare a vivere con te. Non perché non si fidano ma perché hanno paura che la nostra vita possa essere travolta da troppe responsabilità. Farò capire alla mia famiglia che non ha niente da temere”, ha aggiunto Veronica Burchielli. Che ha poi invitato Alessandro Zarino a fare una promessa: quella di portarla spesso al mare, visto che lei è nata e cresciuta in una città marittima. “Il mare è un elemento importante della mia vita, promettimi di portarmi al mare ogni tanto. Non perdiamo i legami con le nostre radici”, ha chiesto la giovane. Zarino sarà di parola?