Uomini e Donne, Vanessa Spoto si è sposata! Ecco con chi

Oggi, mercoledì 22 gennaio, l’ex volto di Uomini e Donne, Vanessa Spoto, è convolata a nozze con Gian Marco Mangini. L’ex corteggiatrice del celebre dating show di Maria De Filippi, era diventata famosa al pubblico del piccolo schermo proprio per la sua partecipazione nel parterre dell’amatissimo programma. Nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne, la Spoto aveva corteggiato Massimiliano Mollicone che, alla fine del suo percorso nel dating show, l’aveva scelta. Purtroppo, una volta tornati nella vita reale, la loro storia d’amore non durò moltissimo.

Oggi però l’ex corteggiatrice non solo ha ritrovato l’amore, ma si è anche già sposata. Poche ore fa, sul suo profilo social sono comparse le prime fotografie della cerimonia e che la ritraggono in compagnia del neo marito, amici e parenti.

Il matrimonio di Vanessa Spoto

Alle 12:00 di questa mattina, Vanessa Spoto e Gian Marco Mangini hanno finalmente pronunciato il fatidico “Sì” alla presenza di amici e parenti. Come anticipato, le prime fotografie della cerimonia e della festa organizzata dagli sposi per celebrare questo giorno molto importante sono state condivise proprio dalla Spoto sul suo profilo Instagram.

Nelle immagini postate dalla neo sposa si vedono lei e il marito nel corso della cerimonia in Comune e poi ai successivi festeggiamenti. In molti sono rimasti colpiti dall’estrema eleganza dell’ex corteggiatrice che, per l’occasione, ha scelto di rimanere sul classico e indossare un semplice abito bianco caratterizzato da un corpetto che sottolineava il suo punto vita. Niente lustrini e paiettes, a dimostrazione del fatto che la semplicità è molto spesso la scelta migliore.

Tanti auguri ai neo sposi!

L’esperienza a Uomini e Donne

Come anticipato, Vanessa Spoto è divenuta famosa al pubblico del piccolo schermo proprio grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne nell’edizione andata in onda in piena pandemia. La Spoto era una delle corteggiatrici di Massimiliano Mollicone che, come ricordato poc’anzi, dopo averla conosciuta attraverso le esterne e le esperienze condivise nel dating show, aveva scelto di uscire dal programma proprio con lei, scartando di fatto la sua seconda corteggiatrice, Eugenia Rigotti.

In seguito, come spesso accade una volta usciti dal dating show, i due iniziarono la loro relazione con un entusiasmo senza precedenti. Peccato che, pochi mesi dopo, la loro storia d’amore iniziò a scricchiolare, per poi finire in brevissimo tempo.

Dopo la fine della relazione con Massimiliano, la Spoto conobbe quello che oggi è diventato suo marito: Gian Marco Mangini. Nel 2023 infatti, era stata la stessa ex corteggiatrice a condividere con i suoi followers il fatto di aver conosciuto un ragazzo e aver iniziato una storia d’amore con lui. I due, entrambi toscani, da quel momento in poi iniziarono a condividere foto e video sui rispettivi profili social mano a mano che la relazione diventava sempre più stabile, fino ad arrivare alla proposta di matrimonio.