Uomini e Donne, Valentina Dallari torna in consolle: l’ex tronista di nuovo a lavoro dopo la riabilitazione

Da quando Valentina Dallari ha dichiarato di soffrire di disturbi alimentari moltissimi sono stati i fan sui social che le hanno palesato il loro affetto con messaggi e commenti positivi. Dopo il ricovero in clinica e il percorso di riabilitazione, oggi, per l’ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbe essere iniziato un nuovo percorso, quello del suo grande ritorno. A testimoniarlo alcuni video caricati su Instagram da Valentina in persona. La Dallari, infatti, ha condiviso con i suoi follower le prime immagini di lei a lavoro, carica ed entusiasta in consolle come ai vecchi tempi. I fan che la seguono su social, ovviamente, sono rimasti molto contenti della notizia poiché oggi, il suo ritorno a lavoro, non può che essere un buon segno.

Che uno dei suoi più grandi desideri fosse quello di ritornare a suonare nei locali non lo ha mai nascosto Valentina Dallari. L’ex tronista, infatti, dopo Uomini e Donne ha avviato la sua carriera come deejay, la stessa che tuttavia ha dovuto ultimamente abbandonare per dedicare tutte le sue energie al recupero fisico. Contro l’anoressia, come dichiarato da lei stessa, Valentina ha combattuto per più di sette mesi. Il suo percorso, però, non è ancora finito. A Uomini e Donne Magazine infatti lei stessa qualche settimana fa aveva dichiarato: “Procedo a piccoli passi, però importanti”, come il ritorno alla sua musica che, adesso, non può che darle quella spinta in più che le serviva per ricominciare da capo e con l’energia giusta.

Uomini e Donne, come sta Valentina Dallari? Gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, di recente, è stata proprio la stessa Valentina Dallari. Contro l’anoressia l’ex tronista combatte ancora oggi. Come sta fisicamente adesso? “Ci sto lavorando” ha fatto sapere lei un’intervista “Speso di essere doppiamente felice quando potrò dire di aver superato questa battaglia”. Intanto noi, nel nostro piccolo, non possiamo che rinnovarle i nostri auguri e il nostro supporto in questo percorso.