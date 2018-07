Valentina Dallari oggi: la malattia

Valentina Dallari ha fatto preoccupare i fan di Uomini e Donne per mesi. Le foto sui social network hanno scatenato il putiferio a causa della sua eccessiva magrezza. Poi fortunatamente Valentina Dallari ha fatto i conti con se stessa e ha capito di stare male. Di soffrire di anoressia. Una notizia che ha spiazzato tutto il pubblico, ma che allo stesso tempo ha fatto tirare un sospiro di sollievo ad alcuni. La consapevolezza la sta aiutando ad affrontare tutto con lucidità. Sono ben sette mesi che Valentina è dentro la residenza ed esce solo nei fine settimana per svagarsi un po’. È dura. Però grazie alla sua famiglia, agli amici e al fidanzato sta cercando di ritrovare la felicità di un tempo.

Valentina Dallari oggi: come sta?

“Diciamo abbastanza bene. Procedo nel mio percorso a piccoli passi, però importanti“, ha dichiarato attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine. È cambiata tanto. È cresciuta molto e forse anche un po’ troppo in fretta. Proprio queste dinamiche l’hanno portata ad avere una vita più frenetica e da lì sono iniziati i primi problemi. “Quando mia sorella un giorno mi ha detto di volermi ricoverare ho capito che qualcosa non andava – ha continuato – Ero alta un metro e settantacinque e pesavo trentanove chili, ma non mi ero resa conto fosse un problema. Dal giorno dell’ingresso in centro, ho messo in discussione tutta la mia vita fino ad accorgermi, dopo qualche mese di ricovero, di essere realmente ammalata“.

Valentina Dallari oggi: la rinascita

Valentina Dallari è un po’ agitata all’idea di riprendere la vita in mano in modo sano. Il timore di ricaderci c’è sempre, tuttavia ora sa che ha gli strumenti per riconoscere il problema. Sta ancora lottando, qualcosa è rimasto e sta lavorando per toglierlo completamente: “Ci sto lavorando – ha concluso – ma spero di essere doppiamente felice quando potrà dire di aver superato questa battaglia“. Noi restiamo qui in attesa di vederla di nuovo con il sorriso.