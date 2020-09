Uomini e Donne, Valentina Dallari furiosa: ipotesi su ricaduta, duro sfogo

Valentina Dallari si lascia andare a un duro sfogo sul suo profilo Instagram. Pare che qualche suo fan, in quest’ultimo periodo, abbia fatto delle ipotesi sulla sua possibile ricaduta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha sofferto di anoressia, malattia di cui ha parlato ampiamente nel suo libro Non mi sono mai piaciuta. Non solo, Valentina ha spesso parlato del suo difficile percorso anche sui social, ma questo non dà il diritto ai fan di fare delle ipotesi sgradevoli. Alcuni utenti pare siano convinti del fatto che la Dallari sia nuovamente ricaduta nel tunnel dell’anoressia. L’ex tronista ci tiene, ora, a precisare che ciò non è assolutamente accaduto. Oltre ciò, dà vita a un duro sfogo. Fare determinati commenti sul suo stato di salute, ipotizzando addirittura una ricaduta, per Valentina è davvero una cosa brutta. Dopo essere usciti da una malattia del genere, non è bello ricevere determinati messaggi, che potrebbero solo provocare inutili dubbi. Pertanto, oggi la Dallari chiede furiosa ai fan di non oltrepassare il limite!

Uomini e Donne, Valentina Dallari furiosa sui social: le ipotesi sulla ricaduta fanno infuriare l’ex tronista

Aver reso ‘partecipi’ della sua malattia i fan, non dà loro il diritto di fare determinati commenti. Valentina ammette di non essersi assolutamente pentita di aver parlato pubblicamente dell’anoressia, ma non accetta particolari commenti: “Hai una ricaduta”, “Ti stai riammalando”. L’ex protagonista del Trono Classico precisa: “Prima cosa: non è assolutamente vero. Seconda cosa: è una cosa brutta da dire a una persona che è uscita da una malattia del genere”. Dunque, i fan possono stare tranquilli e non avere dubbi sullo stato di salute di Valentina, la quale non ha avuto alcuna ricaduta! Ma, soprattutto, gli utenti dovrebbero imparare a non oltrepassare un certo limite. La Dallari ammette di essere dispiaciuta dei suoi toni duri, durante questo sfogo, ma ci sono cose che non riesce proprio a tollerare.

Valentina Dallari nel suo duro sfogo ribadisce che sta bene e chiede agli utenti sui social di tenersi per loro determinati commenti. Solo qualche settimana fa, la deejay bolognese raccontava di aver avuto un attacco di panico, che le avrebbe causato uno svenimento. Per tale motivo, è stata trasportata in ospedale. Fortunatamente i medici non hanno rilevato nulla di grave e la Dallari è potuta tornare a casa.