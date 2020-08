UeD Valentina Dallari in ospedale: spavento per l’ex tronista

Grande spavento per Valentina Dallari, ex tronista bolognese di Uomini e Donne. La giovane deejay nelle scorse ore ha avuto un attacco di panico con conseguente svenimento, che le ha fatto battere la testa sul tavolo presente nel giardino dove dimora attualmente. Valentina è quindi stata portata in ospedale, come lei stessa ha mostrato su Instagram, spiegando i fatti. Dopo gli accertamenti è stata mandata a casa. Da quanto emerso non è stato rilevato alcunché di grave, unico segno che le resterà per un poco è un bernoccolo in fronte, cresciuto dopo la testata data al tavolo durante il mancamento.

Valentina Dallari e la storia con Junior Cally

Valentina ha vissuto nei mesi scorsi una storia con Junior Cally, famoso rapper che quest’anno si è esibito al Festival di Sanremo. Durante la kermesse, l’ex tronista e il cantante erano insieme, poi qualcosa si è improvvisamente rotto. La Dallari, lo scorso aprile, ha spiegato che di punto in bianco Junior è sparito dalla sua vita, non facendosi più sentire. L’artista non si è mai espresso sulla vicenda e la sua versione non è quindi mai stata raccontata dalla stampa. Al momento rimangono ignote, pure a Valentina, le cause di una sparizione tanto repentina. La bolognese ha inoltre criticato apertamente l’ex, sostenendo che nella vita bisogna avere gli ‘attributi’ per lasciare le persone. Insomma, avrebbe preferito che il rapper le dicesse in faccia che aveva scelto di troncare il rapporto, piuttosto che vederlo ‘evaporato’ da un giorno all’altro.

Valentina Dallari e Giulia De Lellis: quanta ruggine

Non è un mistero che tra Giulia De Lellis e Valentina non scorra buon sangue. La deejay ha più volte attaccato l’influencer in passato. L’ultimo episodio di pesante ‘attrito’ è capitato lo scorso maggio. Giulia ha parlato su Instagram di questioni alimentari, provocando la reazione dura della bolognese che ha invitato gli utenti a non seguire l’ex corteggiatrice. Inoltre ha descritto la De Lellis come una persona che “non ha né arte né parte”. Insomma, le due hanno un rapporto di stima alquanto complicato, per usare un eufemismo.