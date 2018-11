Uomini e Donne, Valentina Dallari contro Victoria’s Secret: “Dopo quello che ho passato sono disgustata”

È un duro sfogo quello pubblicato dall’ex tronista Valentina Dallari nel cuore della notte sui social . La ragazza, dopo aver sofferto di disturbi alimentari, ha voluto dire la sua sull’ultima sfilata di Victoria’s Secret, attaccando duramente il brand. Le modelle che hanno preso parte al Victoria’s Secret Fashion Show, ha spiegato Valentina, sarebbero troppo magre e, per questo motivo, un cattivo esempio. “Non venitemi a dire che Winnie Harlow sta bene, che è sana” ha esordito dicendo l’ex tronista postando su Instagram l’immagine della passerella. “Sono veramente disgustata dalla sfilata di Victoria’s Secret” ha poi continuato.“Ho sempre adorato questo marchio. Nonostante le voci di qualche mese fa riguardanti un ex modella che aveva definito malsano questo tipo di ambiente e sfilate” .

La rabbia della Dallari è oggi tanta. “Dopo tutto quello che ho passato, quando vedo queste cose mi sale una rabbia incredibile” ha scritto l’ex tronista. Il motivo? Valentina ha spiegato così: “Milioni di ragazzine guarderanno questa foto e si chiederanno perché non hanno le braccia come lei, o quelle gambe minuscole. Milioni di ragazzine si sentiranno sbagliate e ripugnanti. Milioni di donne non si sentiranno a loro agio”. Il suo pensiero oggi? “Questi non sono i canoni di una bellezza normale, questi non dovrebbero mai essere definiti o consacrati fisici perfetti perché non lo sono!”.

Valentina Dallari è oggi un grande esempio per tutte quelle persone che, nella vita, hanno dovuto o devono fare i conti con problemi e situazioni che sembrano insormontabili. Con la sua forza di volontà e la sua tenacia l’ex tronista è riuscita ad avere la meglio sulla malattia, dimostrando che farcela è sempre possibile e che, proprio per questo motivo, non bisogna mai abbattersi. Valentina appare adesso in gran forma e noi, ovviamente, di tutto questo non possiamo che essere contenti.