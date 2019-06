Uomini e Donne, Ursula e Sossio in crisi? L’ex dama chiarisce

Uomini e Donne, la coppia nata al Trono Over, Ursula e Sossio sono in crisi? Quella lettera che ha generato caos sui social e sul web

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono in crisi? La coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne sta aspettando una bambina, Bianca, che nascerà ad ottobre. A scatenare il gossip su una presunta crisi che i due starebbero affrontando è stata una lettera che l’ex dama ha scritto sul settimanale DiPiù, rivolgendo parole davvero strane al compagno e papà della piccola che sta per arrivare. Sul web è circolata subito la notizia della loro crisi, in effetti le parole della Bennardo sono state davvero dure e hanno fatto intendere che tra i due le cose non stavano andando per il verso giusto. A placare gli animi però ci ha pensato la stessa Ursula attraverso una Instagram story. Alla domanda di una sua followers che le chiedeva se davvero con Sossio fosse in crisi, lei ha chiarito e spiegato come stanno davvero le cose.

Ursula e Sossio: le parole della lettera che hanno creato un vero caos

La lettera scritta da Ursula Bennardo a Sossio ha portato i fan della coppia a pensare che tra i due ci siano dei problemi. La Bennardo, al quinto mese di gravidanza, ha pubblicamente ammesso di volere maggiori certezze dal proprio compagno, soprattutto in un momento così bello ma anche delicato della sua vita. “Nel primo mese di gravidanza, ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori. Come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri“, queste alcune della parole che l’ex dama di UeD ha rivolto al compagno. Chissà se Sossio le risponderà mai. Intanto sui social e sul web è iniziata a circolare la notizia di una loro crisi, ovviamente non vera. Ursula infatti ha fatto chiarezza sui social, facendo capire che non ci sono problemi con Sossio.

Ursula chiarisce la notizia sulla crisi con Sossio

“Leggete bene gli articoli, non i titoli“, con questo commento Ursula Bennardo ha messo a tacere una volta per tutte le voci sulla presunta crisi con Sossio. Dunque, va tutto bene nella coppia anzi, sempre su Instagram, l’ex dama ha anche ribadito di amare moltissimo il papà della piccola Bianca: “Certo, più di prima (lo amo, ndr.)“, ha risposto alle classiche domande dei suoi followers. Tutto bene per la coppia che tra pochissimi mesi potrà finalmente abbracciare la loro prima figlia.