Uomini e Donne, Ursula avverte Sossio: “Alla prima che mi fai ti mollo”

Uomini e Donne, Ursula scrive a Sossio: “Alla prima che fai ti mollo”

Nell’ultimo numero di Di Più Ursula Bennardo, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha cercato di mettere nero su bianco tutti quelli che oggi sono i suoi sentimenti per Sossio Aruta, fidanzato conosciuto all’interno del programma. Una settimana fa lo stesso giornale aveva dato spazio a Sossio che, approfittando della cosa, aveva scritto una lettera dove chiedeva ad Ursula di sposarlo. La Bennardo, allora, ha pensato bene di rispondere al suo fidanzato usando lo stesso mezzo ma, prima, ha voluto chiarire una cosa. “Sossio tu mi avevi chiesto di essere meno gelosa, ma vorrei che tu tenessi a mente che io non sono gelosa. Sono semplicemente una donna che ha subito delle mancanze di rispetto e non ne accetterebbe altre. Sono quindi attenta a tutto quello che mi gravita intorno perché voglio avere la sicurezza di non essere presa in giro”, ha scritto nella sua lettera Ursula. La stessa, poi, ha aggiunto: “Non fraintendere. Mi fido ciecamente di te, però non è sempre facile starti vicino. Ti avverto, alla prima che mi fai ti mollo. Non mi interessano le scuse, perché nella vita ne ho sentite troppe. Quindi, sei avvertito”.

Perché oggi Ursula è così preoccupata di quello che potrebbe succedere fuori con Sossio? “Grazie al calcio e a Uomini e Donne sei diventato molto popolare e ti capita di finire in situazioni davvero imbarazzanti. In mezzo a decine di donne che vogliono ballare con te, che ti baciano, che ti accarezzano o che vogliono un tuo autografo. Per me non è facile”, ha spiegato. Questa paura, però, impedisce adesso alla Bennardo di vivere senza remore la sua storia con l’ex cavaliere del Trono Over. Tant’è che le nozze imminenti non sono gli unici grandi progetti che i due stanno facendo insieme. Ursula, stando a quando riportato dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, pare sia incinta. Sossio, dunque, diventerà presto (e di nuovo) padre.

Uomini e Donne, Ursula sogna il matrimonio con Sossio: “Voglio che sia stellare”

La lettera scritta da Ursula a Sossio, comunque, si è conclusa con una bellissima dichiarazione d’amore. “Sossio io Ursula sono felice di diventare tua moglie, quindi ti rispondo sì. Però voglio un matrimonio stellare, indimenticabile, grande come il nostro amore”, ha infatti scritto il volto noto di Uomini e Donne sognando, ad occhi aperti, il giorno in cui lei e Sossio si giureranno amore eterno.