Uomini e Donne, Ursula foto pancino: “Mamma e figlio, siamo una forza”

Gossip Uomini e Donne, Ursula incinta mostra il pancino su Instagram

Ursula Bennardo ha mostrato con entusiasmo il suo pancino ai follower di Instagram. In quest’ultimo periodo sta provando una marea di emozioni: ha sperato fino all’ultimo che la vita avesse potuto sorprenderla e, grazie a Uomini e Donne, si è aperto un capitolo bellissimo. Con Sossio Aruta va tutto a gonfie vele. L’esperienza a Temptation Island è solo un brutto ricordo. Solo dopo quel programma televisivo, Sossio ha capito che Ursula era tutto, per lui, e si è impegnato per convincerla a ricominciare tutto da zero. Ursula gli ha dato un’altra possibilità… e questa volta è quella giusta!

Foto pancino Usula Bennardo di Uomini e Donne

Sossio e Ursula diventeranno ben presto genitori. Oggi l’ex dama di U&D ha pubblicato la foto della pancia, commentandola così: “Io e te siamo già una forza. Niente è come me e te insieme. Tranne me e i tuoi fratelloni!”. A molti fan è balzato agli occhi l’hashtag #mammaefiglio: sarà un maschietto? Anche il ciuccio azzurro mostrato da Sossio Aruta su Instagram potrebbe essere ricondotto al nascituro: “Amore di papà e mamma, è pronto il ciuccio! Questo è del tuo fratellino Diego, che ho custodito da sette anni con me con tanto amore”. Dopo la nascita del figlio di Ursula e Sossio, ci sarà il matrimonio? O c’è già stato? Tanti sono gli indizi che farebbero pensare a delle nozze svolte in gran segreto.

Sossio e Ursula, una storia inaspettata

Dopo Uomini e Donne, Sossio Aruta si sente al settimo cielo, come ha spiegato chiaramente su Instagram: “Ora mi sento un uomo completo. Grazie alla mia dolce metà. Ti amo, Ursula”. Anche se il suo percorso con la Bennardo è stato costellato di difficoltà: “Ogni percorso ha un traguardo: il nostro è stato come questo delle Marmore, lungo e difficile ma bellissimo e pieno di emozioni!”.