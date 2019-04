Sossio e Ursula: la verità sul matrimonio, gravidanza difficile per la dama

Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over: nessun matrimonio segreto, gravidanza difficile

Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over hanno annunciato a Uomini e Donne di essere in dolce attesa. La dama è incinta e aspetta, dunque, un bambino dal calciatore, con cui ha vissuto una frequentazione non proprio serena. Infatti, la coppia è stata spesso protagonista di momenti molto difficili, in quanto Sossio non riusciva a conquistare la fiducia di Ursula. Le ultime puntate all’interno del programma hanno permesso a entrambi di comprendere ciò che davvero provano. Ed ecco che dal loro amore nascerà un bambino o una bambina. Sia Sossio che Ursula sperano che possa essere una femminuccia, in quanto lui ha già due figli maschi e lei ne ha altri tre. Dunque, in famiglia vorrebbero accogliere una femmina, ma in qualunque caso saranno comunque felici allo stesso modo. In un’intervista su Uomini e Donne Magazine, la coppia rivela qualche altro piccolo dettaglio su questa grande novità. Sapevamo già che Ursula e Sossio hanno scoperto di essere in dolce attesa il 14 febbraio, che per loro non rappresenta solo il giorno di San Valentino, ma anche la data del loro anniversario.

La Bennardo ha fatto sapere a Sossio la lieta notizia attraverso una lettera, come avevano già raccontato nello studio di Canale 5. Ora la dama del Trono Over racconta come sta proseguendo questa gravidanza. Pare che Ursula stia vivendo qualche piccola difficoltà: “Soprattutto questi primi mesi non sono felicissimi: ho le solite nausee tipiche, anche se devo dire che non posso lamentarmi”. C’è, però, un piccolo problema: “L’unico piccolo problema è che non più vent’anni devo stare a riposo su consiglio dei medici, cosa che a una persona attiva e dinamica come me pesa parecchio. Limitarmi è un problema più che altro psicologico.” Ma Ursula ammette che fortunatamente ad aiutarla ci pensa Sossio.

Sossio e Ursula si sono sposati in segreto? La verità sul matrimonio

Ma c’è stato davvero il matrimonio tra Sossio e Ursula? Qualche settimana fa, una foto sembrava confermare la notizia. Ed ecco che ora l’Aruta ci tiene a precisare: “Sono solo voci, io e Ursula non ci siamo sposati. Quella foto di cui tutti parlano è di una sfilata di moda che abbiamo fatto tempo fa”. Il matrimonio non avverrà, però, a breve. Al momento la coppia del Trono Over preferisce godersi questo periodo di forte gioia. Il cavaliere spiega che si tratta anche di un argomento abbastanza delicato: “È un argomento delicato, perché sia io che Ursula siamo stati sposati e probabilmente sarà un rito civile. In ogni caso ora come non abbiamo nessuna fretta”.