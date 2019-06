Uomini e Donne Ursula, duro e strano attacco: “Uno schifo”, e lei va su tutte le furie

Ursula Bennardo, la vita social dell’ex Dama di Uomini e Donne Over

Ursula Bennardo è in dolce attesa e ama condividere i momenti più belli delle sue giornate con i vecchi e nuovi sostenitori; la compagna di Sossio Aruta, che ha perso la testa per lei a Uomini e Donne Over e aveva commesso degli errori a Temptation Island per poi rimediare seriamente ricorteggiandola, ha un contatto quasi quotidiano con i fan che la seguono su Instagram e sui suoi principali profili social. Non mancano chiaramente neanche le critiche, anzi il più delle volte – come qualsiasi altro personaggio in vista – Ursula si trova a dover rispondere ad accuse insensate e stupide che gli haters di turno le muovono contro; anche questa volta è successo, e infatti siamo qui a parlarvene.

Trono Over, il duro e immotivato attacco a Ursula

Due giorni fa la Bennardo ha pubblicato su Instagram un post molto bello in cui ringraziava Sossio per un gesto davvero tenero che l’aveva molto emozionata: “I gesti, il pensiero, la dolcezza, l’attenzione – queste le parole dell’ex di Uomini e Donne Over – hanno più valore dei regali…”; un commento a cui hanno fatto seguito una sfilza di tag che si riferiscono alla sua storia d’amore e che mostrano con estrema evidenza quanto Sossio e Ursula stiano vivendo con intensità questo periodo così bello (e le ultime notizie sul loro matrimonio lo confermano). Peccato che per una follower nella foto pubblicata Ursula avrebbe dovuto coprirsi di più e non mostrare a tutti le sue grazie: accusa piuttosto pretestuosa perché la Bennardo indossava semplicemente una maglia abbastanza scollata ma per niente volgare, e comunque è normale che in gravidanza le forme diventino più evidenti.

Uomini e Donne, Ursula risponde per le rime

“Posso capire che è una signora – queste le parole della commentatrice –… appunto già mamma di più uno in arrivo… ma non sono modi di vestire soprattutto lei che è incinta… dai è uno schifo, faceva prima a stare n…a faceva più bella figura”. Un messaggio incomprensibile sia per i toni usati sia per i contenuti – vi basterà andare su Instagram per vedere che la foto di Ursula non ha nulla di scandaloso – a cui la Bennardo ha risposto per le rime: “Signorina, vai a guardare altrove”. Effettivamente la follower dovrebbe seguire il consiglio dell’ex Dama del Trono Over, o forse dovrebbe abbandonare proprio Instagram perché se non tollera queste scollature tutt’altro che provocanti non osiamo immaginare come avrà commentato sinora altri tipi di scatto molto più appariscenti.