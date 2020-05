Uomini e Donne, Ursula: scelta sul battesimo di Bianca e il tornado Sossio

Uomini e Donne, Ursula Bennardo: la scelta sul battesimo di Bianca e il ‘tornado’ Sossio Aruta

Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Sossio Aruta negli studi di Uomini e Donne, Ursula Bennardo torna a svelarsi e a farsi viva con i fan. Diversi gli argomenti discussi: dal battesimo di Bianca, all’organizzazione delle future nozze con l’ex cavaliere, fino alla sorpresa per aver imbastito una love story con lui. Per quel che concerne i fiori d’arancio, solo una cosa è certa: che arriveranno. Per il resto, al tempo di coronavirus, nulla è prevedibile. Così a chi ha chiesto notizie su location, date e altri dettagli, l’ex dama del Trono Over ha risposto che tutto verrà deciso più avanti, non appena la situazione sarà più chiara. Discorso diverso per il battesimo della figlia…

Ursula, qualche settimana fa, ha reso noto che Bianca, vista l’emergenza sanitaria, non ha potuto ricevere il battesimo. Ora, però, qualcosa potrebbe mutare. “Purtroppo, per via del maledetto Covid 19 è stato rinviato (il battesimo, ndr), ma stiamo valutando di fare almeno il rito religioso (anche se soli, soltanto con madrina e padrino) perché ci teniamo molto. Per la festa poi si vedrà”, ha dichiarato su Instagram la Bennardo. Dunque a breve la figlia potrebbe essere battezzata.

Uomini e Donne, Ursula su Aruta: “Mai avrei pensato di avere un altro figlio e addirittura di volermi sposare con Sossio”

La Bennardo ha parlato anche dell’amore per Sossio. E pensare che quando si sono conosciuti, mai avrebbe pensato di avere un figlio da lui. Figuriamoci di sposarlo. Infatti, a domanda diretta (“Hai mai pensato che sarebbe potuta andare in questo modo con l’ex cavaliere?”), ha replicato: “Sinceramente no, né avrei mai pensato di avere un altro figlio e addirittura di volermi sposare”. Al ‘tornado’ Sossio non ha però potuto resistere. E quindi, viva l’amore!