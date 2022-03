Uomini e Donne, uragano Ursula dopo critiche sull’aspetto: parole di fuoco

Ursula Bennardo “irriconoscibile” ieri a Uomini e Donne? Lei e Sossio Aruta sono tornati in studio per raccontare come procede la loro storia d’amore. Tra alti e bassi stanno insieme da quattro anni e hanno una bellissima bimba, Bianca, che rallegra le loro giornate. E le rende anche movimentate! Hanno vissuto un periodo di forte crisi di recente, ma stanno superando quel momento e stanno dimostrando di essere una coppia molto forte. Quindi hanno raccontato come procede la loro vita, da compagni e da genitori. Mentre loro raccontavano, però, sui social la maggior parte dei commenti si sono concentrati sull’aspetto di Ursula oggi.

Per qualcuno l’ex Dama avrebbe esagerato con la chirurgia estetica, ci sono stati tanti commenti simili. Alcuni hanno persino scritto “è tutta rifatta” e altri l’hanno definita “irriconoscibile”. Ursula è sempre stata molto bella e molto concordano, ma non tutti concordano invece con i ritocchini e pensano persino che possa “rovinare il viso”. Dopo qualche ora di silenzio e di commenti simili, tanti dei quali sono andati decisamente oltre, Ursula ha sbottato su Instagram.

Con un solo commento in risposta a uno dei tanti in cui l’hanno criticata si è abbattuta come un uragano sui leoni da tastiera! Ursula non ha né confermato né smentito i ritocchini, e ha pieno diritto di scegliere cosa dire e cosa no. Tuttavia ha deciso di intervenire per far capire quanto sia sbagliato giudicare una persona dal suo aspetto. Che sia esso naturale o meno. Ha risposto a un solo commento per rispondere a tutti, infatti ha postato queste sue parole tra le stories di Instagram. Nel commento in questione ha scritto:

“Tu hai problemi come tanti come te! Pensate che un personaggio pubblico sia oggetto da giudicare! Che schifo e non vi vergognate neanche a metterci la faccia! Giudicare un aspetto fisico è umiliante, purtroppo la cattiveria esiste e siete voi”

Ursula Bennardo è una furia per queste critiche, che spesso sono cattiverie e non solo pareri o gusti personali di chi guarda un programma. Per concludere il suo sfogo, Ursula ha usato una sfilza di insulti ma senza trascendere:

“Leoni da tastiera, cattivi, volgari, repressi, instabili, superficiali, meschini! Non vi dico di guardarvi allo specchio perché è dentro che fate schifo!”

Fatto lo screen al commento e postato tra le stories, Ursula ha lanciato un sondaggio per chiedere a chi la segue se ha fatto bene o meno a rispondere così. Potrebbe essere un sondaggio ironico, intanto sta vincendo il “sì” sul “no”. Insomma, i suoi follower hanno appoggiato la dura risposta di Ursula alle critiche. Non ha aggiunto altro per il momento.