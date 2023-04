Uomini e Donne, una storia delicata divide il web: “Tristezza infinita”

Nel corso della puntata del 3 aprile 2023, dopo l’uscita di Tina dallo studio si creano momenti di tensione per il Trono Over

A tenere acceso l’interesse del pubblico di Uomini e Donne ci pensano Silvia e Marko del Trono Over. Quest’ultimo è approdato nel programma di recente e ha iniziato una conoscenza con la dama. Sono usciti insieme a cena e lui ha approfittato della situazione per dirle come stanno davvero le cose. Marko racconta oggi in studio che la serata stava procedendo nel migliore dei modi, fino a quando non ha fatto questa confessione. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere le ha confessato di non avere più un lavoro.

Nel momento in cui le ha detto di essere “messo male”, pare che Silvia abbia iniziato a storcere il naso. E la dama non smentisce, anzi ci tiene a precisare che al momento ha solo bisogno di serenità e non di sorbirsi i problemi altrui. Pertanto sta cercando un uomo che sia sereno. Questo perché anche lei si è ritrovata di recente a perdere tutto dopo una vita da benestante, in cui le è capitato anche di avere più degli uomini con cui stava, senza problemi. Ora ha un lavoro e vuole vivere con una persona che sia abbastanza serena.

Una parte del pubblico si schiera dalla parte di Silvia di UeD, riuscendo a comprenderla. Anche Tina Cipollari sta dalla sua parte. Ma molti telespettatori, che potrebbero anche darle ragione, la accusano di aver umiliato pubblicamente Marko. Questa parte del pubblico crede che la dama avrebbe potuto evitare tutto questo semplicemente dicendo che non le piace il cavaliere. E, in effetti, lei stessa ammette che fisicamente Marko non l’aveva colpita più di tanto.

“Se dicessimo no subito verremmo attaccati, perché dicono che dovremmo andare al di là dell’aspetto fisico. Sicuramente per quello che ho vissuto io, in questo momento sto cercando serenità e tranquillità. Lui mi ha tramesso esattamente il contrario. Anche lui ha avuto un sacco di problemi. Quindi sono uscita da quella serata e gliel’ho detto subito, con l’ansia di accollarmi delle ulteriori cose”

Marko spiega di aver visto con i suoi occhi “una Silvia che andava a scemare e perdeva interesse” quando le ha confessato la sua situazione economica. In tutto questo, il cavaliere non ha di certo chiesto alla dama di mantenerlo. “Per innamorarsi bisogna avere le tasche piene? Non possono innamorarmi perché non ho soldi?”, chiede umilmente Marko.

Ed è qui che i telespettatori iniziano a trovare il tutto umiliante per il cavaliere. La situazione diventa abbastanza triste per la maggior parte del pubblico e anche per Gianni Sperti, che si scaglia subito contro Silvia.

“Trovo questo discorso di una tristezza infinita, sei una donna veramente vuota. Mi dispiace c’è tanta gente in Italia che non ha lavoro che ha il diritto di innamorarsi. Questo discorso che fai tu è un contratto, una trattativa, trovare un uomo che ha dei requisiti”

Silvia, però, precisa che il suo non è un discorso basato sul denaro, ma un discorso che riguarda la serenità di cui lei ha bisogno. “Ora volete la parità dei sessi e non si può fare il contrario?”, chiede Gianni, facendo notare che oggi le donne possono essere più forti economicamente di un uomo. Ma Silvia ammette di non volersi prendere ulteriori responsabilità nella sua vita: “Vorrei che qualcuno si occupasse di me”.

A questo punto, Gianni si convince di un dettaglio: “Tu stai cercando di sistemarti, non l’amore”. Intanto, tra i telespettatori c’è chi è convinto che Silvia non sia mai stata interessata a Marko e che la sua confessione l’abbia solo allontanata di più. Tina ha avuto un’impressione simile, tanto che fa presente che al di là della situazione economica, il cavaliere non ha colpito la dama.

“Sono un uomo che ha lavorato 37 anni in fabbrica e non voglio farmi mantenere da nessuno. Se non ho i soldi del biglietto del treno per venire da te li trovo, tranquilla”, continua intanto Marko. Allo stesso tempo, alcuni telespettatori trovano che Silvia abbia ragione a non volersi accollare altri problemi visto che già ne ha avuti abbastanza e che il cavaliere sia troppo insistente.

Invece, per Gianni la sincerità di Marko dovrebbe essere apprezzata: “Ma quanti signor Marko ci sono? Ma che discorso è?!”. La questione si conclude con i due partecipanti che tornano al loro posto. Silvia appare molto triste perché crede di non essere stata capita, invece Sperti augura a Marko di trovare presto un lavoro sicuro.

UeD: Tina lascia lo studio e Riccardo Guarnieri finisce sotto attacco

Maria De Filippi dà nuovamente spazio a Gemma Galgani e a Tina Cipollari. La puntata inizia proprio con l’opinionista che diventa una furia nel sentire il pubblico presente in studio applaudire alla dama torinese, che da poco ha chiuso la conoscenza con Silvio. Ad alimentare la sua furia ci pensa Gianni Sperti, il quale le fa notare che l’applauso c’è stato anche per Cristina Tenuta, un’altra donna del parterre che Tina critica spesso. A un certo punto, la Cipollari preferisce lasciare lo studio, in quanto troppo arrabbiata.

Gianni dallo studio cerca di farla rientrare chiedendo ai presenti in studio di urlare il suo nome. Ma niente da fare, la Cipollari si accomoda su un divano dietro le quinte e lì resta. Inaspettatamente vuole raggiungerla Gemma, per convincerla a rientrare. “Vado a prenderla? Ci provo. Tina oggi sei bellissima”, afferma la dama torinese. Inizialmente, non ottiene il risultato sperato, anzi Tina appare sempre più furiosa.

“Gemma fammi la cortesia torna a sedere. Gemma lo sai, sono tentativi inutili. Non sei l’assistente di studio, torna dentro. Chi ti ha chiamato? Ora ti chiedo la cortesia di rientrare. Non ti posso sopportare. Sei tu il problema. Puoi evitare le riprese che sembro un bufalo?”

Alla fine, Gemma si ritrova a dover rientrare in studio. Dopo un altro piccolo show e dopo aver chiesto ai presenti di non applaudire più, Tina decide finalmente di rientrare. Questo simpatico momento è seguito da una situazione che crea delle tensioni nello studio di UeD. Maria fa sedere al centro studio Valentina, la dama approdata nel programma per conoscere Riccardo Guarnieri giorni fa.

La conduttrice fa sapere che è stata la redazione a chiederle di tornare in studio, in quanto lei non voleva più saperne nulla a causa del comportamento di lui. Ecco che Valentina spiega quanto accaduto:

“Ero io che facevo domande, lui l’ho visto molto distratto. Non mi ha chiesto nulla della mia vita. Ho continuato a conoscerlo anche da casa. Lo scambio di messaggi… ma le sue risposte erano molto fredde e prive di contenuto. Mi ha mandato il buongiorno, ho risposto a questo messaggio. Al che gli mandato un messaggio, chiedendogli il motivo di questo comportamento, ma non mi ha risposto”

Riccardo sembra voler smentire in quanto si vede anche attaccato dagli opinionisti, che si dicono convinti del fatto che abbia tenuto Valentina per prenderla in giro. Guarnieri si dice sicuro del fatto che la decisione di chiudere la conoscenza sia arrivata da entrambi. Ma Tina è certa che al cavaliere tarantino Valentina non sia piaciuta dall’inizio.

La dama smentisce il racconto di Riccardo, facendo presente che da parte sua invece c’era l’intenzione di approfondire la conoscenza anche dopo la serata trascorsa insieme: “Io non ti avevo detto che era chiusa”. Gianni perde la pazienza: “Dovete smetterla di prendere in giro le persone. Non ha senso trattenerla”. A spiegare ciò che Valentina vuole dire ci pensa Maria De Filippi.

“Le dice: ‘Quella sera non è che rimango innamorato, perché ho visto un mancato interesse. Però ci sta perché è la prima fase di conoscenza. Il giorno dopo era evasivo e quindi capisco che non mi voleva conoscere’. Riccardo chiudere parte da te, secondo lei”

Riccardo continua a dire che la decisione di chiudere sia arrivata da entrambi scatenando l’ira di Tina. “Se vede mancanza di interesse è normale che dice ‘meglio che chiudo’. Hai una faccia da schiaffi che fai innervosire. Mi meraviglio che ancora le persone chiamano”, afferma l’opinionista. Si aggiunge Gianni: “Fate arrivare solo le donne belle e tenetevele, perché è quello che cercate”. Secondo la Cipollari questo discorso vale anche per Armando Incarnato, che però preferisce restare in silenzio.

"Non me ne frega niente del denaro" ma intanto la prima cosa che ha detto è stata "sono sempre stata più ricca dei miei compagni". Silvia dai ama anche basta #uominiedonne — laura (taylor's version) ???? (@Laura_McFly95) April 3, 2023

#UominieDonne silvia se sei arrabbiata e offesa puoi anche andare a casina,e lecito scegliere con chi si vuole stare ma a parti inverse ,le donne li dentro avrebbero crocifisso l'uomo,quindi tutta sta ipocrisia ,la parita e a doppio senso non solo quando fa comodo — merygrace (@merygrace_1) April 3, 2023

Tutti vorremmo avere una vita serena e senza problemi, mi sembra ovvio Silvia, no? Purtroppo però la vita ti fa molte brutte sorprese, più di quelle belle e all'improvviso non hai più nulla o quasi . E non è solo una questione economica, ma anche di salute ➡️#uominiedonne — *???????????????? *???? (@dolcezzagirl87) April 3, 2023

Silvia cerca la serenità, cerca un uomo che le dia sicurezze nella vita e poi va con il solidissimo Biagio, uno che nella vita dà la certezza delle mozzarelle fresche… #uominiedonne — TeleMenoMeno (@MenoTele) April 3, 2023