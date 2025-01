Uomini e Donne: una Maria inspiegabile, Mida dice la sua a Francesca

La puntata di Uomini e Donne inizia da dove si è conclusa quella andata in onda venerdì scorso. Si parte così da Diego Tavani e Claudia D’Agostino. Il cavaliere ribadisce di voler chiudere la conoscenza definitivamente, non avendo mai trovato da parte della dama un vero sentimento e un grande interesse. Maria De Filippi sembra schierarsi dalla parte di Claudia, quando fa notare a Diego che ogni volta in studio dà le colpe a lei. La conduttrice è quasi certa che Tavani non provi poi un grande sentimenti nei confronti di Claudia, non volendo più lottare per salvare il loro rapporto:

“Aggiungerei che non provo un grande sentimento a tal punto di correre dietro a una persona che non si comporta come vorrei. Lo possiamo dire?”

Diego oggi a UeD nega, spiegando che invece è proprio il sentimento che prova per Claudia che lo porta a doversi proteggere e a chiudere questo rapporto turbolento. L’unica a schierarsi dalla parte di Tavani, in studio, è Tina Cipollari. Intanto, la maggior parte dei telespettatori dà ragione a Diego e ritiene che Claudia stia cercando di manipolarlo. Il pubblico pensa che ogni volta la D’Agostino cerchi di passare come una vittima, quando in realtà avrebbe ragione Tavani nel raccontare il suo essere altalenante. Spesso Claudia si è tirata indietro in questa conoscenza, dicendo di avere dei blocchi.

Il cavaliere ha sempre cercato di trovare un modo per conquistarla, arrivando però a decidere, dopo i tanti litigi e le delusioni, di mettere la parola fine a tutto per evitare di soffrire. Una serie di mancati gesti e di risposte deludenti di Claudia, hanno generato questo finale amaro. De Filippi consola la dama, convinta che stiano cadendo su di lei colpe non reali. Maria crede che il sentimento di Diego non fosse così importante. Il pubblico non comprende il motivo per cui la conduttrice non riesca, invece, a capire Tavani. Alla fine, il cavaliere decide di andare via e di lasciare così il parterre del Trono Over, dopo aver salutato tutti.

La puntata va avanti con Barbara De Santi, seduta di fronte a Francesco e Gaetano. Con entrambi decide di chiudere la conoscenza e arriva per lei un altro signore che vorrebbe conoscerla, Maurizio.

Uomini e Donne: Mida ospite dice la sua su Francesca e Gianmarco

La puntata va avanti con Francesca Sorrentino, che ha portato in esterna il suo corteggiatore Gianmarco. Quest’ultimo le ha fatto una sorpresa in studio facendo arrivare Mida per una dedica d’amore. L’ex allievo di Amici 23 si è esibito con la sua canzone Morire x te. “Sei stato il centro della nostra conoscenza”, ha confessato Gianmarco, parlando con Mida. Il cantante crede che lui e il corteggiatore. “Dal vivo state bene insieme di brutto. Io vedo che c’è qualcosa”, ha affermato l’ex allievo del talent show, che si è esibito di nuovo con Il sole dentro. Arriva poi il momento di scoprire l’esterna che Francesca ha fatto con Gianluca Costantino, sempre più vicini.

Negli ultimi minuti, Maria De Filippi punta l’attenzione di Martina De Ioannon e i suoi corteggiatori. A Gianmarco e Ciro, la conduttrice chiede di dire qualcosa che non hanno mai detto alla tronista. Inizia il primo:

“Allora, ti ho sempre detto cose belle e poi ti ho attaccato. Ti ho detto cose pesanti e sei rimasta male. Per come hai reagito a determinate cose mi ha dimostrato che quello che hai dentro è sincero e vero”

Tocca poi a Ciro:

“Io più volte ho detto di provare dei sentimenti. in questi giorni mi sei mancata tanto, pensavo alla nostra vita come potrebbe essere fuori. mi sono innamorato di te. Non ho mai pensato di farla trasferire da me. Se fossi la scelta, non vedo l’ora di andare a vivere da lei”

Gianmarco ritiene che dentro questo programma non sia possibile innamorarsi. Gianni Sperti interviene dicendo che proprio in questa trasmissione molte coppie si sono innamorate.