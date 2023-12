Uomini e Donne, un Trono verso la cancellazione: il retroscena

In questi giorni sta circolando un rumor sulle sorti del trono classico di Uomini e Donne. Sembra che Maria De Filippi voglia cancellarlo definitivamente. O meglio, mettere volti già noti al pubblico sul trono, oppure personaggi appartenenti ad una fascia più adulta.

L’esperimento sembra che è già iniziato con Ida Platano che è diventata tronista con dei propri corteggiatori. Sta partecipando ad un format diverso rispetto alla versione over, dove ha conosciuto Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza.

Da qualche anno a questa parte, il trono non sta avendo lo stesso successo degli anni precedenti, soprattutto in termini di ascolti. Il programma ha visto nascere coppie che sono rimaste nel cuore di molti telespettatori e che sono state seguite con grande attenzione: Beatrice Valli e Marco Fantini, Rosa Perotta e Pietro Tartaglione, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione… E poi coppie che sono state molto seguite ma che ora si sono lasciate: Giulia De Lellis e Andrea Damante, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Francesco Monte e Teresanna Pugliese…

Oggi gli autori avrebbero pensato ad una modifica del trono, non mettendo più volti giovani, sconosciuti al pubblico, ma personaggi già amati dai telespettatori. Si parla ad esempio di Tina Cipollari e Gianni Sperti. O alcuni rumors hanno parlato anche di Mirko Brunetti, da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello. Dopo aver deciso di rimanere single e di non scegliere né Perla, né Greta, proprio come se fosse un tronista, l’ex gieffino sarebbe pronto a questa nuova esperienza.

Gli ultimi troni classici

Gli ultimi giovani che hanno partecipato al programma, nella maggior parte dei casi, si sono dimostrati più alla ricerca di followers e visibilità. Infatti, in molti, poco dopo aver compiuto la scelta, si sono lasciati con il partner. Altri ancora, hanno deciso di abbandonare ancor prima di arrivare alla fine del programma, come Manuela Carriero.

Tra gli ultimi tronisti ricordiamo: Nicole Santinelli che ha lasciato Carlo Alberto, o Federico Nicotera, anche lui ha lasciato poco dopo Carola. O Luca Salatino che, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha chiuso la storia con Soraia. Sono tantissimi gli esempi di coppie che si sono dimostrate un fuoco di paglia, forse perché interessate ad altro.

Magari è questo a non appassionare più i telespettatori che sembrano preferire il trono over, seppur più trash. Qui i protagonisti non si trattengono dall’essere se stessi e, a volte, anche ad esagerare.