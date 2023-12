Mirko Brunetti verso il trono di Uomini e Donne? “Ora parlo io”

Mirko Brunetti presto a Uomini e Donne? Nell’ultimo anno, il 26enne è stato protagonista di alcuni dei programmi più importanti di Canale 5: da Temptation Island la scorsa estate al Grande Fratello, reality dal quale è stato eliminato poche settimane fa. Adesso, sembrerebbe esserci ancora un’altra trasmissione all’orizzonte per Brunetti, ovvero il dating show di Maria De Filippi. Dalla sua uscita dalla Casa, infatti, in tanti hanno fatto notare che l’ex gieffino potrebbe essere un buon candidato per il trono di Uomini e Donne. Addirittura, l’argomento è stato accennato in una live Tiktok, con tanto di sorriso compiaciuto da parte di Mirko e di approvazione da parte dell’amico Ciro Petrone.

Ebbene, dopo questi prime voci, adesso Brunetti ha deciso di parlare chiaramente di una sua possibile partecipazione al programma di Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Mirko ha confermato che gli piacerebbe prendere parte a Uomini e Donne, ma solamente se gli proponessero il ruolo di tronista: “Sì, lo farei, sono sincero, magari non subito. Ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore”. D’altronde, come abbiamo visto negli ultimi mesi, pare proprio che Mirko sia più abituato ad essere conteso piuttosto che a corteggiare.

Mirko: “Basta con Perla e Greta, ho chiuso”

In questo ultimo anno, Mirko si è fatto conoscere per il triangolo formato insieme alle ex fidanzate Perla Vatiero e Greta Rossetti. Dopo una relazione di cinque anni, Mirko e Perla hanno deciso di partecipare a Temptation Island, programma dal quale sono usciti separati. Da lì, ha iniziato una breve ma intensa relazione con l’ex tentatrice Greta, terminata ufficialmente con l’ingresso del ragazzo al Grande Fratello. Nella Casa, Mirko è stato raggiunto prima da Perla e poi dalla Rossetti, dando ancora più luce a questo trio.

In modo particolare, i fan si sono affezionati alla coppia di Mirko e Perla, i “Perletti“, tanto da iniziare a sperare fortemente in un loro ritorno. Tuttavia, l’ex gieffino ha voluto subito mettere un freno alle teorie dei fandom e, sempre su Chi, ha dichiarato di aver chiuso definitivamente sia con Perla che con Greta:

Con Greta? Sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola “insieme”. Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee. Voglio farmi conoscere per come sono e non per il triangolo.

Insomma, le cose sembrerebbero essere chiare: Mirko non ha intenzione di tornare con nessuna delle sue ex e, anzi, è pronto a rimettersi in gioco sedendosi sul trono di Uomini e Donne. A questo punto, chissà come prenderà Perla le parole di Mirko, dato che la ragazza sembra essere ancora molto presa dall’ex fidanzato. E, soprattutto, non resta che attendere per scoprire se Maria De Filippi accoglierà la proposta di Brunetti e deciderà di chiamarlo per essere un nuovo tronista.