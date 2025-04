Uomini e Donne, un amore inaspettato: l’ex dama Prasanna e Benincasa insieme

È proprio vero a Uomini e Donne è possibile trovare l’amore e lo possono confermare l’ex dama Prasanna Conti e l’ex corteggiatore Gianluca Benincasa. Quest’ultimo è noto anche per la sua passata relazione con Antonella Fiordelisi. L’incontro tra l’ex del Trono Over e Gianluca è avvenuto nello studio di Canale 5, ma nessuno si aspettava che sarebbero diventati presto una coppia. Infatti, mentre lui si trovava alla corte di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon, lei era nel parterre del Trono Over per conoscere i vari cavalieri, tra cui Mario Cusitore.

Benincasa, che il pubblico di Canale 5 in passato ha conosciuto tramite il confronto con l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi al Grande Fratello, non ha avviato un lungo percorso nel dating show di Maria De Filippi. La sua esperienza è stata molto breve e dopo aver lasciato il programma, durante un’intervista per Casa Lollo, aveva affermato di essere rimasto colpito da una dama, ovvero Prasanna. Alla corte della De Ioannon e della Sorrentino, Gianluca si sente come “un pesce fuori d’acqua”, tanto che stava aspettando di chiedere di poter entrare nel parterre del Trono Over.

Successivamente, nel corso di un’intervista per la trasmissione radiofonica Non succederà più, Benincasa ha di nuovo parlato di Prasanna. C’è stato il colpo di fulmine per l’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. In quello stesso periodo, anche l’ex dama aveva appena lasciato Uomini e Donne. Prima di andare via, ha avuto qualche frequentazione nel Trono Over e si era avvicinata molto a Cusitore. Ora entrambi hanno deciso di rendere ufficiale la loro relazione, lontani dalle luci delle telecamere, con delle foto pubblicate da LolloMagazine.

“Non ci sono dubbi sulla forza del format di Maria De Filippi, anche se protagonisti in due dinamiche differenti Gianluca e Prasanna sono riusciti ad incontrarsi e innamorarsi, come testimoniano queste immagini ricche di complicità”

Le foto mostrano Prasanna e Gianluca Benincasa felici insieme. A quanto pare, la coppia ha deciso di inviare le foto a LolloMagazine per rendere ufficiale la loro love story. Per il momento, non ci sono ancora dichiarazioni pubbliche da parte dei due ex volti del dating show di Canale 5. Infatti, sui loro rispettivi profili social, non appaiono per ora post e Storie legate a questa relazione. Di sicuro, a breve, dopo queste prime foto, entrambi ne parleranno pubblicamente.