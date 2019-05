Uomini e Donne: l’ultimo sfogo di Pamela dopo la rottura con Stefano

Uomini e Donne, Pamela del Trono Over senza filtri: l’ultimo sfogo dopo la rottura con Stefano

Questi sono giorni sicuramente difficili per Pamela Barretta, ex protagonista del Trono Over. La dama, che ha scoperto durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne che Stefano si sentiva con un’altra donna, ha chiuso definitivamente la storia con lui ed è tornata single. Il modo in cui la verità è venuta a galla, però, ha fortemente scosso Pamela che, da giorni ormai, sta condividendo sui social la sua rabbia e la sua delusione al riguardo. Proprio in queste ore, su Instagram, la Barretta ha pubblicato il suo ultimo sfogo, utilizzando parole taglienti e chiaramente riferite alla sua attuale situazione sentimentale.

“Le persone felici non perdono il proprio tempo facendo del male agli altri. La cattiveria è per gente infelice, frustrata, mediocre e invidiosa”, ha scritto l’ex dama del Trovo Over su Instagram stories. Il suo messaggio, inoltre, ha scelto di accompagnarlo con un hashtag più che esplicativo, ovvero: “Le vipere muoiono del loro stesso veleno”. Pamela non ha fatto nomi, né ha tirato in causa esplicitamente quello che è successo a Uomini e Donne. A fronte degli ultimi sviluppi, però, riesce difficile pensare che queste sue parole non si riferiscano a quello che è successo con Stefano.

Uomini e Donne anticipazioni: Pamela e Stefano del Trono Over si sono lasciati

Ieri, dopo i vari indizi lasciati sui social, dalle anticipazioni del Trono Over abbiamo avuto conferma dell’avvenuta rottura tra Pamela e Stefano. La coppia, presenti all’ultima registrazione di Uomini e Donne, erano entrati in studio per raccontare i loro primi mesi di amore. A prendere la parola, ad un certo punto, è stata però Roberta, mostrando ai presenti alcuni messaggi compromettenti inviati a lei da parte di Stefano. La cosa ha ovviamente mandato su tutte le furie Roberta che, per questo motivo, ha deciso di chiudere col cavaliere.