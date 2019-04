Uomini e Donne: l’ultimo sfogo di Natalia Paragoni

Uomini e Donne: l’ultimo messaggio di Natalia è rivolto ad Andrea Zelletta? Lo sfogo dopo la registrazione del Trono Classico

I protagonisti di Uomini e Donne usano spesso i social per esternare, fuori dalla trasmissione, i loro pensieri e stati d’animo. Corteggiatrici e corteggiatori del Trono Classico, non potendo comunicare direttamente con le persone che stanno frequentando nello show, usano frasi effetto, foto e video per far arrivare ai diretti interessati i loro messaggi in codice. L’ultima a sfogarsi su Instagram, stamattina, è stata Natalia Paragoni, corteggiatrice di Andrea Zelletta. La ragazza ha condiviso sul suo profilo una frase che sembrerebbe essere rivolta proprio al tronista pugliese, e di questo ne sono convinti molti fan di Uomini e Donne che la seguono sui social.

Il virgolettato condiviso da Natalia stamattina riportava le seguenti parole: “Sei complicata da morire. A volte non ti si può prendere, a volte vuoi essere soltanto presa e nient’altro. Hai la mente di una pazza adulta ma il cuore di una bellissima bambina”. Il fatto che questo suo sfogo sia arrivato a pochi giorni dall’ultima registrazione del Trono Classico non parrebbe essere una coincidenza. Lei e Andrea hanno litigato durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, possibile che queste sue parole siano oggi rivolte a lui?

Uomini e Donne anticipazioni: Andrea rifiuta il bacio di Natalia

Quando Andrea Zelletta ha rifiutato il bacio di Natalia, durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, la ragazza non ha preso bene la cosa. Il distacco del pugliese e le discussioni con quest’ultimo hanno messo a dura prova i nervi della corteggiatrice. Ma quali sono le reali intenzioni di Andrea? Ha già una scelta in testa? Dopo l’eliminazione di Giorgia (che sembrava essere la sua preferita all’inizio) le attenzioni di Zelletta si sono tutte spostate sulle tre corteggiatrici rimaste, e tra queste quasi sicuramente ricadrà la sua scelta.