Uomini e Donne anticipazioni, Andrea elimina Giorgia: lo scontro con Natalia per il bacio negato e il pugno di ferro di Klaudia

Oggi martedì 23 aprile 2019 un’altra puntata del Trono Classico di Uomini e Donne è stata registrata negli studi Elios. Maria De Filippi, dopo aver salutato i presenti in studio, è passata subito a mostrare le esterne di Andrea Zelletta. Il tronista, subito dopo la scorsa puntata, ha visto Klaudia. Quest’ultima, stanca di come stavano andando le cose in trasmissione, ha annunciato ad Andrea l’intenzione di eliminarsi. La corteggiatrice è stata ferma nella sua posizione per diversi giorni, tanto che il pugliese ha creduto e temuto veramente di poterla perdere. Per recuperare con lei, stando a quanto riportato dalle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle news, Andrea si è allora giocato più carte. È andato a trovare Klaudia a casa più volte, le ha scritto una lettera e si è recato nuovamente da lei dopo l’ennesimo rifiuto. Alla fine Klaudia ha ceduto alle insistenze di Zelletta e in puntata si è presentata. Questo tira e molla, però, ha fatto arrabbiare molto Natalia.

Natalia, secondo le ultime anticipazioni, avrebbe lamentato una certa freddezza di Andrea in esterna. Prima di tutto lui si è rifiutato di baciarla, nonostante lei ci avesse provato e poi, dopo aver saputo dell’abbandono di Klaudia )proprio mentre era in esterna con Natalia) l’umore di Andrea è cambiato, e questo ha infastidito molto la corteggiatrice. Dopo la discussione con Natalia Andrea è passato a confrontarsi con Giorgia. Questa, che fino a qualche settimana fa sembrava essere una delle corteggiatrici preferite di Andrea, è stata eliminata oggi dalla trasmissione. Zelletta avrebbe giustificato la sua decisione dicendo che, da diversi giorni ormai, ha smesso di pensare a Giorgia e, quindi, per lui sarebbe stato inutile farla rimanere. Giorgia non ha preso bene la cosa ed ha accusato Andrea di essere una persona fasulla.

Uomini e Donne, Klaudia contro Muriel: scontro accesso durante la registrazione del Trono Classico

Durante la registrazione di oggi una lite accesa ha visto scontrarsi pesantemente Muriel e Klaudia. Queste ultime, che inizialmente sembravano aver fatto fronte comune contro Natalia, se ne sono dette di santa ragione in puntata. Klaudia, in particolare, non avrebbe molto apprezzato il modo in cui Muriel ha parlato di lei in esterna con Andrea e, per questo motivo, in trasmissione si è scagliata contro la corteggiatrice rivale.