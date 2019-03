Uomini e Donne oggi, Andrea: Klaudia e Muriel due furie contro Natalia

Oggi Uomini e Donne, Andrea Zelletta: le corteggiatrici Klaudia e Muriel contro Natalia

Sia Klaudia che Muriel sono state intervistate da Uomini e Donne magazine. Le due giovanissime e bellissime corteggiatrici di Andrea Zelletta hanno chiarito la loro posizione nei confronti del tronista. Ricordiamo che nell’ultima puntata andata in onda del Trono Classico, le ragazze hanno abbandonato lo studio a causa dei baci visti. Il bel tarantino ha infatti baciato davvero tutte. Di fronte a tale atteggiamento, le dirette interessate non sono riuscite a restarsene con le mani in mano e se ne sono andate. Oggi, scopriamo che sia Klaudia che Muriel provano ancora un fortissimo interesse nei confronti del tronista e entrambe sembrano avere la stessa identica opinione nei confronti della loro rivale, Natalia.

Nella sua intervista, Klaudia parla anche della scelta di aver lasciato il suo lavoro di ballerina in discoteca per poter fare un percorso più pulito possibile. La ragazza ha le idee chiare sulle rivali presenti in trasmissione. Sulla Paragoni afferma: “Natalia non mi va proprio giù. Pretende certezze quando lei è la prima che ha cambiato seduta da un momento all’altro. Delle volte mi sembra lei la tronista e lui il corteggiatore che le corre dietro. Io spero davvero che Andrea lasci un po’ la corda. Personalmente non vedo grandi passi avanti nella loro conoscenza.” Dal canto suo, anche Muriel non ha un’ottima opinione su Natalia. “Non ho ancora capito cosa gli abbia dato Natalia finora.Inizialmente avevo supposto che la loro conoscenza fosse solo un espediente, per entrambi, per catturare l’attenzione, ma mi sono ricreduta perché l’interesse è innegabile.”

Uomini e Donne, Andrea: Klaudia e le parole su Muriel

E se Muriel dice di non voler dire molto sulle sue rivali in amore, Klaudia si è fatto una personale opinione anche su di lei. “Su Muriel ho tanti dubbi. Non so quanto possa andare avanti con il suo atteggiamento. Non la vedo neppure presa da lui. Nelle loro esterne non ci sono contenuti, perciò lei non mi preoccupa!”