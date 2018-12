Uomini e Donne Trono Over: Gianni attacca Sossio dopo la puntata

Uomini e Donne, dopo la puntata del Trono Over Gianni si scaglia contro Sossio: l’attacco sui social

Non corre buon sangue tra Gianni Sperti e Sossio Aruta a Uomini e Donne. L’ultimo scontro tra i due, come molti avranno avuto modo di vedere, si è consumato per esempio durante l’ultima puntata del Trono Over. Il motivo che li ha portati a litigare? Sempre lo stesso. Gianni non apprezza molto i modi di fare di Sossio mentre il cavaliere, dal canto suo, non pare accettare di a cuor leggero le critiche dell’opinionista. Il suo disappunto, inoltre, Gianni Sperti oggi lo ha voluto ribadire di nuovo dopo, una volta finita la trasmissione, sulla pagina di Uomini e Donne, quando è stata pubblicata un’immagine ritraente Sossio e Ursula insieme.

La foto condivisa sul profilo Instagram di Uomini e Donne è stata accompagnata da una descrizione precisa: “Sossio vorrebbe un nuovo inizio con Ursula ma sia lei che Gianni Sperti hanno dei dubbi su questo suo slancio amoroso”. A replicare a questo post, allora, è intervenuto l’opinionista di Maria De Filippi in persona. Quest’ultimo, sotto nei commenti, ha scritto: “Ma quale nuovo inizio? Per Ursula Bennardo ci vorrebbe un uomo NUOVO!”. Gianni ha anche taggato la dama del Trono Over che, manco a farlo apposta, per il momento pare essersi concessa un fuga d’amore romantica con Sossio in montagna. Farà leggere le parole di Gianni ad Aruta? Qualcuno dei due replicherà? Staremo a vedere.

Uomini e Donne, Sossio deciso a riconquistare Ursula: la dama del Trono Over ancora indecisa chiede del tempo

Sossio Aruta, dopo Temptation Island Vip, sembra sempre più deciso a riconquistare Ursula Bennardo. Il calciatore, come dichiarato oggi al Trono Over, si è infatti detto pronto ad iniziare una convivenza con la donna. Ursula, però, nei confronti del cavaliere pare avere ancora qualche dubbio e, per questo motivo, oggi in trasmissione ha chiesto ancora del tempo per pensarci.