Uomini e Donne oggi: Sossio stupisce Ursula, pesanti accuse ad Armando

Uomini e Donne oggi: il gesto d’amore di Sossio stupisce Ursula, Armando sotto accusa litiga con Noel

A Uomini e donne oggi – martedì 18 dicembre 2018 – assisteremo ad un’altra puntata molto movimentata. Per il secondo giorno di fila andrà in onda il Trono Over. Cosa succederà? Una volta chiuso il capitolo Angela, si passerà a Sossio e Ursula. Il calciatore, in trasmissione, ribadirà ancora una volta il suo amore per Ursula. Aruta dirà di avere intenzioni serie con la dama tant’è che, a dimostrazione di ciò, dichiarerà di aver recesso il contratto con la squadra di calcio in cui gioca perché intenzionato a trasferirsi nella città di Ursula Bennardo e convivere con lei. La donna, nonostante questa dimostrazione d’amore, affermerà di non sentirsi ancora pronta a tornare tra le braccia di Sossio e di volerci andare con i piedi di piombo. Di essere ancora molto legata al suo ex, però, lo dimostrerà subito dopo quando, in una lite con Armando, prenderà la difese di Aruta.

Armando, nello specifico, verrà tirato in ballo da Ursula per via di alcuni messaggi poco carini pubblicati da lui sui social nei giorni scorsi. Il cavaliere però negherà ogni riferimento a Ursula e Sossio ma, durante lo scontro acceso con questi due, sarà costretto a difendersi anche dalle critiche di Noel. Quest’ultima, a sua volta, lancerà delle pesanti accuse nei confronti di Armando, etichettandolo come “stalker” e raccontando diversi fatti che metteranno in cattiva luce l’uomo. Armando, ovviamente, si difenderà raccontando la sua versione dei fatti.

Uomini e Donne Over: Sossio e Ursula sempre più vicini

Al di là di quello che è successo durante la registrazione del Trono Over martedì 4 dicembre, fuori dagli studi di Uomini e Donne Ursula e Sossio si sono riavvicinati molto. La voglia di ricominciare sembra per il momento essere comune alle intenzioni di entrambi. La Bennardo non avrà ancora perdonato del tutto il cavaliere ma, di fatto, sembrerebbe essere sulla buona strada.