Uomini e Donne, trono di Gianmarco Steri: parla un’ex pretendente

Il trono di Gianmarco Steri è appena iniziato ma promette già molto bene. Come in molti già sapranno infatti, l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon, dopo la mancata scelta di lei, ha ricevuto la proposta da parte di Maria De Filippi e della produzione di rimanere nel programma e trovare finalmente la sua anima gemella salendo sul trono. Insomma, un bel cambio di prospettiva, al quale Gianmarco non ha ovviamente potuto dire di no.

Da quando Steri è salito sul trono, vi è stato un vero e proprio boom di chiamate: addirittura 8000 ragazze avrebbero contattato la produzione per essere scelte come pretendenti e approdare a Uomini e Donne per poterlo conoscere. Di tutte loro, un centinaio sono state fatte entrare in studio e Steri, nel corso della registrazione dello scorso 21 gennaio, ha deciso di tenerne la metà.

Fra di loro vi era anche una certa Claudia Casol che, dopo essere stata scartata da Steri, è tornata sui suoi profili social, in particolare TikTok, per spoilerare alcune delle prime scelte fatte dal neo tronista.

Le anticipazioni sulle scelte di Gianmarco

Niente da fare per Claudia Casol: come anticipato, la pretendente di Gianmarco Steri è già stata eliminata dal tronista e ha quindi dovuto dire addio per sempre alla possibilità di conoscerlo meglio ed essere la sua scelta. L’ex corteggiatrice però non ha perso tempo e, una volta tornata sul suo profilo TikTok, ha svelato ai suoi followers alcuni importanti retroscena sui primi giorni di trono per Gianmarco.

Stando alle parole dell’ex corteggiatrice, sembra che Steri stia facendo delle scelte ragionate, scartando tute coloro che non abitano vicino a Roma e tenendo invece tutte le pretendenti che risiedono proprio nella Capitale. In effetti, Gianmarco attualmente vive e lavora a Roma in qualità di barbiere: una delle sue priorità quindi, non potendosi ovviamente spostare dalla Capitale, potrebbe essere quella di trovare una ragazza che vive nella stessa città, evitando di mettere in piedi una storia a distanza.

Ma non è finita qui perché Claudia Casol ha poi risposto anche a una domanda un po’ particolare di un follower, che le chiedeva se Steri, dopo la batosta presa dalla De Ioannon, avesse iniziato ad avercela un po’ con le bionde, e le stesse quindi scartando: “Se ce l’ha con noi bionde? Ci ho pensato anche io ma ha tenuto una bionda stupenda“, sono state le parole dell’ex pretendente.

Belle parole per Gianmarco

Poi, qualche parola di apprezzamento nei confronti del tronista, descritto dalla Casol come una persona molto umile: “Davvero una bellissima persona, è stata estremamente empatico e gentile. Era più intimidito di noi, e dal vivo è ancora più bello”.

Infine, la Casol ha confermato la necessità di fare molta selezione da parte di Gianmarco, dato l’elevato numero di richieste e le ridotte possibilità della produzione, per svariati e ovvi motivi, di organizzare così tante esterne. Insomma, sembra proprio che il trono di Gianmarco stia procedendo bene e che regalerà ai fans del dating show molte sorprese ed emozioni.