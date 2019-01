Uomini e Donne Trono Classico, la frase di Teresa Langella non piace: Il pubblico contesta la sua uscita

Teresa Langella si è sempre distinta a Uomini e Donne per essere una tronista senza peli sulla lingua. Quando ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione, o quando le è stato chiesto, l’ex tentatrice non si è mai tirata indietro. Durante l’ultima registrazione del Trono Classico, però, l’ultima sua uscita non è tanto andata giù al pubblico. Stando a quanto emerso dalla anticipazioni dettagliate pubblicate da newsued.com, una sua frase in particolare non sarebbe piaciuta alle persone presenti in studio o, per meglio dire, una sua risposta. Ieri Teresa, dopo aver dato un bacio ad Antonio, ha dichiarato di essere molto attratta da Andrea Dal Corso. Queste sue affermazioni hanno molto infastidito Antonio che, in trasmissione, ha animatamente discusso con lei.

Per capire meglio la Langella e il perché delle sue scelte, allora, Antonio ha domandato alla tronista quale dei suoi corteggiatori ha più paura di perdere. Se fosse messa alle strette, dunque, Teresa di quale eliminazione soffrirebbe di più? Ebbene, alla domanda “Chi hai paura di perdere più di tutti”, la tronista avrebbe risposto dicendo: “Me stessa”. Questa la frase che, come anticipato sopra, non è molto piaciuta al pubblico che si è trovato alla registrazione. Alle parole della Langella sono infatti seguite i “Buuu” della platea che, in questo modo, ha espresso il proprio malcontento. Vedendosi contestata, di conseguenza, l’ex tentatrice ha affermato di non voler rispondere alla domanda.

Uomini e Donne anticipazioni: Teresa bacia Antonio ma dichiara di essere attratta da Andrea

Ieri, negli studi di Uomini e Donne, durante la registrazione del Trono Classico è stato mostrato il primo bacio tra Teresa e Antonio. La tronista, pur essendosi sbilanciata con quest’ultimo, ha dichiarato di sentirsi però molto attratta da Andrea Dal Corso. Le idee della napoletana, quindi, ad oggi sembrano ancora molto confuse. Su chi ricadrà la sua scelta? Forse, visto come si stanno mettendo le cose, è ancora troppo presto per fare le prime previsioni.