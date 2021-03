Uomini e Donne, due tronisti sotto accusa: la Mennoia furiosa interviene

In questi ultimi giorni due tronisti di Uomini e Donne sono finiti sotto accusa. In particolare, sono arrivate delle segnalazioni su Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio. A intervenire sulle due questioni ci pensa ora Raffaella Mennoia, che sembra attaccare Deianira Marzano. Questo accade proprio nella mattina di oggi, quando spunta una nuova segnalazione sulla tronista curvy. Scendendo nel dettaglio, tenendo conto dei messaggi ricevuti da alcuni utenti sui social, Deianira fa notare che Samantha non è la prima volta che appare sul piccolo schermo. La Curcio prese parte al programma di Real Time Alta infedeltà, dove interpretò Barbara, l’amante che portò scompiglio in una coppia. Per chi non lo sapesse, la trasmissione si occupa di portare in tv alcune storie veramente accadute, interpretate da attori.

Ovviamente c’è chi non ci trova nulla di male nel vedere Samantha prendere parte a questo programma. Nel frattempo, sono arrivate delle segnalazioni, che hanno fatto parecchio parlare, su Massimiliano. Secondo quanto ha rivelato sempre Deianira, il giovane tronista è stato accusato da alcuni telespettatori di falsità. Il motivo? Il tronista di Nettuno ha raccontato un turbolento passato, caratterizzato dalla grave difficoltà economica che ha dovuto affrontare la sua famiglia. Le segnalazioni arrivate all’influencer parlerebbero di un passato diverso. In particolare, ha fatto sapere che Massimiliano è un attore.

Questo, però, non va a escludere che in giovanissima età il tronista abbia dovuto affrontare dei momenti difficili con la sua famiglia. D’altronde non ci sarebbe assolutamente nulla di male se Massimiliano avesse appunto tentato di seguire le sue passioni e di racimolare un po’ di denaro facendo l’attore. Alcuni utenti, però, hanno fatto notare che il giovane Mollicone non ha fatto alcun riferimento ai suoi lavori di interprete nel video di presentazione. A intervenire su entrambe le questioni ci pensa ora Raffaella Mennoia. Un lungo sfogo quello dell’autrice, che invita il pubblico a non seguire chi guadagna sulle fake news.

Inizialmente, la Mennoia sembra riferirsi proprio a Deianira, parlando di “tante modifiche al proprio aspetto” e di “chirurgia estetica”. Non solo, è stata proprio l’influencer a rendere note le segnalazioni su Samantha e Massimiliano. L’autrice, senza fare nomi, accusa chi lavora dando fake news e infangando “ragazzi tanto giovani, a volte con un passato doloroso”. A questo punto continua:

“Si permettono di giudicali. Questo lavoro viene pagato in base a quante ca…te uno si inventa. Allora dico non lo so, trovarsi un lavoro? Per dignità. Se uno si concia in quel modo fisicamente dignità nella vita non ce la può avere”

La Mennoia ci tiene a precisare che con questo sfogo vuole difendere “i ragazzi giovani che provano in qualche modo nella vita a cambiare il proprio destino”. Detto ciò, conclude affermando che ci dovrebbe essere “un minimo di buon gusto, buon senso e generosità”. Arriverà una risposta a queste sue affermazioni? Intanto, proprio Samantha è stata protagonista della registrazione di UeD di ieri!