Uomini e Donne, tresca al Trono over e Classico: chi è coinvolto

Roberta Di Padua e Andrea Foriglio si stanno frequentando? Tutti gli indizi sembrerebbero portare proprio a questa conclusione. Ma, partiamo dal principio. La dama del trono over non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti dell’ex corteggiatore di Nicole Santinelli, dichiarandosi a lui proprio durante una puntata di “Uomini e Donne“. Mentre erano in studio, però, lui l’aveva rifiutata poiché interessato a conoscere solamente l’ex tronista. Fatto sta che, la scorsa settimana, Nicole ha fatto la sua scelta, preferendo Carlo Alberto Mancini ad Andrea.

Una scelta inaspettata quella di Nicole, che Andrea sta ancora cercando di assimilare, come spiegato in un’intervista rilasciata a “Uomini e Donne Magazine”. Tuttavia, allo stesso tempo, l’osteopata è anche tornato a parlare di Roberta, facendo una dichiarazione che non è passata inosservata. Intervistato da “Lollo magazine”, infatti, l’ex corteggiatore non ha escluso la possibilità di poter andare a prendere un caffè con la donna, dicendo “mai dire mai“.

Ebbene, “l’invito” è stato subito colto da Roberta, che ha recentemente pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che sembrerebbe riferirsi proprio alle dichiarazioni di Andrea. L’ex di Riccardo Guarnieri, mentre si trovava fuori a cena, ha condiviso l’immagine di un calice, scrivendo la frase “mai dire mai” accompagnata da un cuore. Ma, non è finita qui. I followers di entrambi hanno anche notato una strana coincidenza: le storie postate da entrambi sembrerebbero raffigurare lo stesso locale. Di conseguenza, molti hanno subito pensato che avessero passato la serata insieme.

Ad alimentare ancora di più le voci, poi, si è aggiunta l’esperta di gossip, Deianira Marzano. L’influencer, infatti, poco fa, ha pubblicato una storia che sembra essere indirizzata proprio a Roberta ed Andrea. “Fonti certe riferiscono che una del trono over si sia non solo sentita diverse volte, ma anche vista con un ex non scelta che corteggiava una tronista”, ha scritto. Inoltre, Deianira ha voluto mandare anche una frecciatina alla dama, accusandola velatamente di voler alimentare l’ala di mistero che gira attorno a questa storia. “Fai meno la misteriosa”, ha sentenziato.

Per ora, Roberta non ha ancora risposto alle insinuazioni, dunque non resta che attendere per scoprire se lei o Andrea decideranno di confermare o meno il gossip. In tutto ciò, resta da vedere anche cosa ne penserà Nicole Santinelli di questa presunta frequentazione. L’ex tronista, oltre ad aver frequentato il giovane, si è anche scontrata più volte con la dama nel corso del programma.