Uomini e Donne, tornano Sossio e Ursula: scoppia la polemica

Uomini e Donne, Sossio e Ursula tornano nel programma: ma partono le polemiche

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over del 30 ottobre, fanno il loro ritorno Sossio e Ursula. I due, dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island Vip, sono entrambi single. Per tale motivo, hanno deciso di tornare nuovamente a prendere parte del programma. Ma mentre la Bennardo si dice convinta del fatto che questa storia sia per lei ormai chiusa, dall’altra parte l’Aruta ha intenzione di ricominciare da zero con la dama. Infatti, il calciatore rivela di essere pronto a tutto pur di riconquistare il cuore di Ursula. Dopo aver saputo che la Bennardo sarebbe tornata nel programma, Sossio ha scelto di fare il suo ritorno. La dama, però, ci tiene a precisare che lei è pronta a conoscere altri uomini e non ha alcuna intenzione di rifrequentare Sossio. Quest’ultimo resta male, ma la decisione di Ursula viene apprezzata proprio da tutti. Gianni Sperti sostiene la decisione della Bennardo, tanto che decide di ballare con lei.

L’opinionista, però, se la prende duramente con Sossio, come già fatto tempo fa. Infatti, Gianni continua a non apprezzare il modo di fare dell’Aruta. In particolare, il comportamento da lui tenuto nel villaggio di Temptation Island Vip non è per nulla piaciuto a Sperti. Ed ecco che anche il pubblico si schiera contro il calciatore. Sono tanti i telespettatori che consigliano Ursula a non cedere a questo nuovo corteggiamento di Sossio, in quanto si è comportato troppo male in passato. Nel frattempo, però, arrivano anche commenti negativi su entrambi, ovvero pure su Ursula. Infatti, la coppia viene presa di mira dai telespettatori in quanto sono stanchi di rivederli combattere ancora in studio.

Uomini e Donne, Ursula ringiovanita: il pubblico nota questo particolare

“Questi due ancora qui?”, questo è uno dei tanti commenti pubblicati sui social dai telespettatori. Ma non solo, molti si chiedono se la Bennardo abbia effettuato qualche cambiamento sul viso. Sono tanti coloro che hanno affermato di trovare Ursula ringiovanita di dieci anni. Lo stesso Gianni dichiara: “Ma quanto è bella oggi Ursula?” C’è chi guardandola afferma di rivedere un po’ Alba Parietti e chi è sicuro che si sia tatuata semplicemente le sopracciglia. Intanto, il pubblico si chiede come mai i due siano tornati nuovamente nel programma.