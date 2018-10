Sossio nel mirino di Gianni e Tina, interviene anche Simona: Ursula in lacrime

Sossio finisce nel mirino di Gianni Sperti e Tina Cipollari: anche Simona Ventura interviene

Sossio Aruta, nel corso della puntata speciale di Temptation Island Vip nello studio di Uomini e Donne, finisce inevitabilmente nel mirino di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Una sua affermazione lascia senza parole anche Simona Ventura, la qualche interviene. Più volte, Maria De Filippi chiede ai due opinionisti di mantenere la calma. Il comportamento di Sossio nel villaggio delle tentazioni non è stato per nulla apprezzato dal pubblico. In studio si comprende chiaramente che Gianni e Tina non sono gli unici a pensare che si sia comportato male. L’Aruta si giustifica rivelando di aver sempre saputo che la tentatrice Sara non era realmente interessata a lui. Infatti, Sossio ammette di aver tenuto un certo atteggiamento in quanto arrabbiato con Ursula. Le sue parole, però, non riescono a convincere il pubblico, Gianni, Tina e Simona. Addirittura Sperti decide di non alzarsi dalla sua sedia per salutare l’Aruta quando entra in studio. Un affronto quello dell’opinionista, che rivela di non avere intenzione di salutare una mezza cartuccia come lui. Sono davvero tante le critiche nei confronti dell’ex cavaliere in studio.

Sossio Aruta criticato dal pubblico: Gianni e Tina si scagliano contro il calciatore

In un filmato viene mostrato Sossio che racconta cos’è accaduto dopo il reality. L’Aruta rivela di aver cercato di ricucire il rapporto con Ursula e rivela che dopo una sua sorpresa hanno trascorso la notte insieme. Questa dichiarazione viene criticata proprio da tutti. Anche Simona interviene, affermando che determinate cose non si dicono. Ursula sottolinea di non voler parlare di determinate cose in televisione, visto che i suoi figli potrebbero seguire il programma. Tina si lascia andare, a questo punto, definendo Sossio “un verme”. Il pubblico applaude di fronte a queste pesanti critiche. Maria De Filippi, però, chiede a Gianni e Tina di calmarsi con le parole e di stare più tranquilli. In tutto questo, Ursula si mostra in lacrime, in quanto ammette di averci creduto davvero in questa storia.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: la storia è chiusa definitivamente

Nessuno sembra credere alle parole di Sossio, il quale continua a giustificarsi. Ad un certo punto, Tina esce anche dallo studio. Simona chiede all’Aruta se Sara si fosse concessa cosa avrebbe fatto. L’ex calciatore, a quel punto, si sarebbe fatto delle domande. La Cipollari rientra in studio per dire, ancora una volta, a Sossio che dovrebbe vergognarsi.