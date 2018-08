Uomini e Donne news: torna Mario Serpa

Uomini e Donne news: Mario Serpa presente anche quest’anno

Mario Serpa, ospite in una serata in Sicilia, conferma, dopo essergli stato chiesto dalla presentatrice, la sua partecipazione alla nuova stagione di Uomini e Donne. Il video, riportato sulla pagina Instagram de Il Vicolo Delle News, testimonia quanto appena rivelato. L’ex corteggiatore e scelta del tronista Claudio Sona, dunque, sarà presente negli studi Mediaset durante le puntate del Trono Classico. Super confermato nelle vesti di opinionista, il romano, durante la serata evento di cui è stato ospite, ironicamente, dice: “Purtroppo per voi, dovrete rivedermi anche quest’anno!“. Rivelazione seguita dal pubblico in delirio e da una serie di applausi e urla di felicità.

Il buon Mario, come tutti noi abbiamo imparato a conoscere, appare silenzioso e tranquillo all’interno dello studio. A differenza, invece, della sua simpatica collega Tina Cipollari che non perde occasione per dire la sua. Il Serpa interviene solo se interpellato dalla De Filippi. Pungenti e dritti arrivano i suoi pensieri e le sue idee che, seppur parlando poco, riesce a far intendere con concisione e determinazione quella che è la sua personale opinione. Ma, chi si troverà accanto in questa nuovissima edizione? Confermati, come sempre, Tina e Gianni. Troveremo altre novità?

Tina e Gianni accanto a Mario, come sempre

A distanza di ormai poche settimane dall’inizio di uno dei programmi, indubbiamente, più seguiti del palinsesto Mediaset, a intasare le pagine social sono le classiche domande sui probabili tronisti ed opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari saranno presenti come ogni anno. E Jack Vanore? Sara anche lui protagonista insieme ai già confermati Mario & C. ? Domande a cui potremo dare risposta solo fra qualche giorno, quando verrà registrata la prima puntata di Uomini e Donne. Dunque, un nuovo ed intenso percorso che avremo modo di gustarci dal prossimo settembre su Canale 5.