Uomini e Donne, torna di nuovo Giulia De Lellis: “Sto registrando delle…”

Uomini e Donne: nuovo progetto per Giulia De Lellis in tv

La redazione di Uomini e Donne non riesce più a fare a meno di Giulia De Lellis. Dopo l’avventura al Coachella e la Pasqua trascorsa in famiglia, la web influencer è tornata di nuovo negli studi di Maria De Filippi. È stata la stessa ex corteggiatrice di Andrea Damante a rivelare tutto su Instagram, accennando alla registrazione di alcune brevi clip. Al momento non ci è dato sapere di più: vige il massimo riserbo dietro le quinte del dating show di Canale 5. Di sicuro per i fan è una grande gioia: la De Lellis è uno dei personaggi più amati degli ultimi anni e ogni suo passaggio televisivo viene apprezzato. Come nel caso delle scelte serali, dove Giulietta ha dato il suo contributo con consigli di moda e stile.

Giulia De Lellis annuncia il suo ritorno a Uomini e Donne

“Sto andando a registrare delle pilloline per Uomini e Donne. Inutile che mi chiedete cosa perché sapete che non si può mai. Se posso cercherò di spoilerare qualcosa a breve”, ha dichiarato Giulia De Lellis su Instagram. Di cosa si tratta? Per ora tutto tace ma non è escluso un nuovo coinvolgimento della romana nelle prossime scelte. Del resto manca solo un mese alla chiusura della stagione televisiva e Giulia potrebbe aiutare di nuovo i tronisti per gli outfit del grande giorno. Insomma, non resta che attendere…

Giulia De Lellis e il ritorno di fiamma segreto con Damante

Intanto sembra certo il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due sono stati avvistati insieme in California ma non hanno ancora confermato la loro riappacificazione. A detta del settimanale Spy, la De Lellis vorrebbe prendersi del tempo prima di cadere di nuovo tra le braccia dell’ex tronista.