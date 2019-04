Giulia De Lellis e Andrea Damante, retroscena inediti: “Stanno insieme”

Giulia De Lellis e Andrea Damante: svelato cosa è accaduto negli ultimi giorni (Coachella e rientro in Italia). La verità sul ritorno di fiamma e il perché i due stanno in silenzio

Non ci sono più dubbi. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati a fare coppia. Questo è ciò che rivela Spy che titola “sono tornati insieme”. Il magazine si è messo sulle orme dell’influencer e del deejay veronese e ha reso noto cosa è accaduto tra i due negli ultimi giorni, vale a dire nel periodo che li ha visti entrambi partecipare al Coachella, celebre festival musicale internazionale che si tiene ogni anno a Indio, in California. Da quanto trapelato sembra proprio che Giulia e Andrea abbiano ormai deciso di darsi una seconda possibilità. Mancano ancora le dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati, ma pare che sia solo una questione di tempo.

Damante e De Lellis, è ancora amore: le rivelazioni di Spy

“Andrea Damante fa avanti e indietro con il telefono. Lo segue come un’ombra l’amico ed ex collega di trono Marco Cartasegna. A un certo punto le parole magiche: ‘Ok, Giulia, ti aspetto’“, si legge su Spy. Il curioso aneddoto risale a prima della partenza per l’America, luogo in cui Giulia e Andrea sono volati per prendere parte al festival Coachella. “E sapevamo anche che il ritorno in Italia sarebbe avvenuto su voli diversi (Damante il 18 aprile, Giulia il giorno dopo)”, scrive ancora Spy che spiega che i due stanno evitando di farsi vedere assieme perché non vogliono i riflettori puntati addosso in questa fase di riavvicinamento. Ciò non significa però che siano distanti. Anzi non mancherebbero momenti d’amore e gesti affettuosi scambiati ‘segretamente’.

Gli amici vicini alla coppia: “Sono insieme ma Giulia vuole attendere prima di ufficializzare”

Spy fa inoltre sapere di aver raggiunto la De Lellis e Damante ma che al momento entrambi non vogliono rilasciare dichiarazioni. “Il motivo è semplice: Giulia si sta prendendo il suo tempo per capire se tornare con Andrea. Damante, che era l’uomo della sua vita, l’ha tradita. Quel tradimento è difficile da dimenticare ma non impossibile” spiega sempre il magazine che però non ha dubbi. “Si amano ancora”. Tra l’altro si legge che gli “amici vicini alla coppia sussurrano: “Sono tornati insieme, ma lei vuole prendersi del tempo prima di ufficializzarlo“.