Uomini e Donne torna Costantino Vitagliano: Maria lo vuole al Trono Over

Il ritorno di Costantino Vitagliano al Trono Over di Uomini e Donne

Colpo di scena a Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe chiesto a Costantino Vitagliano, uno dei primi tronisti del programma, di far parte del Trono Over. A farlo sapere è il settimanale Spy, nell’ultimo numero in edicola. A quanto pare Costantino non avrebbe ancora preso una decisione in merito: accetterà o rifiuterà la proposta? L’uomo, che oggi ha 44 anni, starebbe valutando bene l’offerta. Che, oltre a riportarlo in tv a due anni dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, lo potrebbe aiutare a superare la morte della madre. La donna è deceduta lo scorso agosto e, come raccontato da Costantino a Verissimo, Vitagliano sta vivendo un momento buio, dove sono ritornati gli attacchi di panico, di cui ha sofferto in passato.

“Costantino Vitagliano il re dei tronisti, l’unico, il primo tronista per eccellenza, sembra sia stato chiamato per fare il Trono Over da Maria De Filippi. Sembra che lui stia pensando all’offerta fatta da Maria. Dopo la morte della madre sembra che gli siano tornati gli attacchi di panico, di cui ha sempre sofferto. Il bel tronista si divide in questo momento tra Roma, dove lavora, e Milano dove vive sua figlia”, si legge sulla rivista Mondadori.

La vita privata di Costantino Vitagliano dopo Uomini e Donne

L’ex tronista è single da tempo. Archiviata la storia tira e molla con Alessandra Pierelli – scelta proprio alla corte di Maria De Filippi – Costantino ha vissuto una breve relazione la modella Elisa Mariani, che l’ha reso padre della piccola Ayla, che ha 3 anni.