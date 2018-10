Costantino Vitagliano racconta il suo lutto a Verissimo: Silvia Toffanin in lacrime

Verissimo: la madre di Costantino Vitagliano è morta, Silvia Toffanin piange per il suo ospite

Costantino Vitagliano è tornato in tv per raccontare il suo grande dolore. A Verissimo l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di aver perso la madre lo scorso agosto. Rosina, questo il nome della donna, era gravemente malata da tre anni. “Speravo di passare un’estate bella, con mia madre e mia figlia. Invece ora spero solo di dimenticare presto tutto”, ha confidato Costantino a Silvia Toffanin. La conduttrice ha ascoltato il racconto dell’uomo commossa, tanto da non nascondere le sue lacrime. “Gliene ho fatte passare di tutti i colori, però era la mia mamma e mi amava alla follia”, ha ammesso Vitagliano.

Costantino Vitagliano: “Non esco più di casa”

La morte della madre ha messo a dura prova Costantino Vitagliano, che da circa due mesi non esce più di casa. “Esco solo per vedere mia figlia”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Che ha aggiunto: “Mi stanno anche ritornando gli attacchi di panico, che avevo combattuto anni fa. Per fortuna questa volta ho degli amici”. Vitagliano ha fatto sapere che la madre è stata cremata, come richiesto dalla donna. “Almeno ha visto mia figlia, l’ho resa nonna”, ha sottolineato Costantino.

Silvia Toffanin conforta Costantino a Verissimo

“Mi dispiace tantissimo vederti così, cerca di riprenderti, vogliamo rivederti come Costantino spaccone!”, ha detto Silvia Toffanin a Vitagliano.