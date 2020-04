Uomini e Donne Tina sclera: “Maniaco, truffatori”, e Maria chiarisce subito

Tina Cipollari, a Uomini e Donne sclero con Gemma Galgani: parole vuote e chat inverosimili

Proprio non vuole crederci Tina Cipollari. E in un certo senso fa bene perché sono passati solo pochi giorni dall’inizio delle nuove puntate di Uomini e Donne e già la situazione, questo corteggiamento fatto di parole, è diventata surreale: se Giovanna Abate infatti porta avanti delle conoscenze in modo quantomeno verosimile non si può dire lo stesso di Gemma Galgani. Proprio non si capisce infatti come mai la Dama del Trono Over non voglia vederci chiaro e ami essere corteggiata con parole belle ma vuote e prive di senso: chi scriverebbe mai tutto quello che abbiamo sentito senza conoscere una persona dal vivo? In questo senso il programma ci regala momenti divertentissimi ma fermiamoci un attimo a pensare allo scopo ultimo che è quello di trovarsi: chi può fidarsi di una persona che ti scrive in certi modi senza averti conosciuto? “Non mi importa se ci bloccheranno alla dogana – oggi questa una delle frasi eclatanti di Cuore di poeta –, noi supereremo anche quella”. Con Tina Cipollari che ovviamente non credeva ai suoi occhi.

Uomini e Donne: “Non credo a questi truffatori”, Tina attacca

A un certo punto hanno fatto notare all’opinionista che forse Gemma Galgani crede nell’amore e lei no; Tina è stata netta chiara al riguardo: “Credo nell’amore ma non credo a questi truffatori”. Chiaramente, l’opinionista non intendeva i truffatori veri e propri ma si riferiva al fatto che dietro a questi account potesse nascondersi chiunque; d’altra parte è stata la stessa Maria De Filippi ad allertare Gemma sui fake, e le ultime foto trapelate su uno dei corteggiatori virtuali della Galgani sembrano esserne una conferma. Continuiamo a ripeterlo: come può evolversi una conoscenza in cui ci si è già detto tutto nel giro di poche ore e senza nemmeno vedersi? Certo, son parole belle; le parole belle senza sostanza però son parole vuote, inutili, superflue. Che lasciano il tempo che trovano.

Maria De Filippi chiarisce: “Sono controllati, non ci sono maniaci!”

A un certo punto Tina si è trovata ad attaccare Gemma che aveva già ballato ispirandosi a 9 settimane e 1/2 mostrando tra l’altro delle gambe bellissime: “Lei predica bene e razzola male. Lei parla tanto di sentimenti, emozioni e poi si dà così”. “Ma cosa si dà così?”, ha subito risposto la Galgani. “Ma come presentazione ti puoi mettere a ballare 9 settimane e 1/2?”, ha controbattuto Tina che ha anche ipotizzato che dietro a qualche chat ci potesse essere qualche sorta di “maniaco”. Pronto l’intervento di Maria: “Sono controllati, non ci sono maniaci!”. Non che ne avessimo bisogno ma la De Filippi ha fatto bene a dare chiarimenti sui controlli che la redazione ovviamente svolge. Siamo davvero curiosi di scoprire a cosa porterà questa conoscenza!