Uomini e Donne, Tina Cipollari accerchiata: lite col pubblico, c’è la sosia di Gemma!

Tina Cipollari, lite col pubblico a Uomini e Donne: “Mai vai a fa…lo, vai!”

Ancora una volta il Trono Over significa Tina Cipollari show. E ancora una volta con questo show c’entra Gemma Galgani, oggetto da anni ormai di battute e offese contro cui la Dama degli Over ha imparato a reagire. E con lei anche il suo pubblico – sì, possiamo chiamarlo così visto che i fan della Galgani sono tanti -, dato che oggi in puntata la Cipollari si è scontrata di nuovo con un suo difensore. La riflessione del fan di Gemma è la seguente: Tina è invidiosa della Galgani, e tra l’altro non potrà mai arrivare a 70 anni come ci è arrivata lei, visto che tende ad ingrassare; l’uomo insomma ha pronosticato un futuro non proprio roseo per l’opinionista che ovviamente ha reagito. E la reazione è stata un “Mai vai a fa…lo, vai!” quando il fan di Gemma ha definito la Galgani “una donna eccezionale”.

Uomini e Donne, Gemma difesa da un fan: duro attacco a Tina

“Gemma – queste le parole dell’uomo – a 70 anni è arrivata così. Tu non arrivi così. Aumenterai sempre perché hai la tendenza a ingrassare. Anch’io! E non dirò mai ‘Sono magro’!”. Tina ha fatto pesare il fan di Gemma e dopo aver visto che pesava 100 kg gli ha anche chiesto l’età: “Tu 47 anni – queste le parole della Cipollari non appena saputo degli anni – li porti malissimo!”. Il fan di Gemma non ha esitato un attimo a rispondere e ha fatto notare a Tina che se Gemma le avesse fatto ciò che lei le ha fatto – pensate ad esempio al secchio d’acqua! – lei non avrebbe avuto la stessa reazione. La Cipollari ha detto che si sarebbe fatta spesso una risata ma era evidente che il pubblico fosse anche dalla parte della Galgani e non solo dalla sua.

Gemma Galgani, la sosia in studio: “Ne sono orgogliosa!”

La puntata è diventata esilarante quando a prendere le difese di Gemma è stata una che ama definirsi la sua sosia: “Mi prendono per la sosia di Gemma, e ne sono orgogliosa!”, queste le parole della donna che ovviamente è stata presa in giro e criticata dall’opinionista. Fossimo in voi recupereremmo immediatamente la puntata perché almeno nella sua prima parte vi regalerà tantissime risate!