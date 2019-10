Uomini e Donne, Tina Cipollari: “Ecco cosa fa Gemma dietro le quinte”

Uomini e Donne: le nuove dichiarazioni di Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Non c’è pace tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Anche nella nuova edizione di Uomini e Donne l’opinionista e la dama sono tornate a farsi la guerra a suon di frecciatine, battute e litigi furiosi. In molti hanno definito l’atteggiamento di Tina un vero e proprio atto di bullismo ma a detta della Cipollari la Galgani userebbe gli stessi toni. Al contrario della Vamp, però, lo farebbe dietro le quinte, ben lontana dalle telecamere di Maria De Filippi. Per questo l’ex moglie di Kiko Nalli non è per niente interessata a fare pace con la vivace torinese, che continua a sperare nel grande amore nonostante le numerose delusioni avute in passato.

Tina Cipollari non è interessata a fare pace con Gemma Galgani

“Pace con Gemma? Non mi interessa, tanto non diventerà mai un’amica. Da casa tante cose non si vedono, ma lei a telecamere spente me ne dice di tutti i colori. Si merita ciò che ha”, ha spifferato Tina Cipollari alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Dice che sono una cicciona, che sono grassa e che lei ha un fisico invidiabile”, ha aggiunto l’opinionista di Uomini e Donne, che in questo periodo sta seguendo una dieta per ritrovare il peso forma giusto. Tina ci ha tenuto a precisare: “Non penso che la magrezza sia sinonimo di bellezza. Preferisco donne con qualche chilo in più, ma sensuali e carismatiche, piuttosto che Gemma, che non ha nulla di speciale. Conta la bellezza dell’anima e lei è talmente torbida che non è bella né dentro né fuori”.

Tina Cipollari torna ad accusare Gemma Galgani al Trono Over

“Non ci sopportiamo perché siamo due donne completamente diverse. Non condivido il suo modo di fare con gli uomini: è giusto che una donna a quell’età si rimetta in gioco, ma con eleganza, non correndo loro dietro piangendo”, ha ribadito Tina Cipollari.