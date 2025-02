Uomini e Donne, Tina avvilita. Morena asfalta Claudia: web diviso

Oggi la puntata di Uomini e Donne inizia con il Trono speciale di Tina Cipollari, affiancata sempre dai quattro bodyguard. L’opinionista siede di fronte a Cosimo, il quale annuncia che le farà arrivare a casa un regalo, ovvero una collana di Swarovski. Il corteggiatore inizia a vantarsi delle sue folli spese, tra ristorante e spa. Non solo, Maria De Filippi fa sapere che è solito dare mance a chi lavora dietro le quinte, come il parrucchiere. Cosimo dice di essere una persona umile e di voler premiare chi lavora per lui. Tutto questo avviene perché proprio Tina ha chiesto di essere corteggiata da persone benestanti.

La Cipollari anticipa che gli farà sapere quando è libera per uscire a cena con Cosimo. “Tu restringi tanto il campo con le tue richieste”, le fa notare Maria quando lei si lamenta del fatto che ha un solo corteggiatore. La puntata va avanti con Cristina, Simone e Massimo seduti al centro studio. I primi due tornano a discutere, quando Maria manda in onda la clip che ritrae uno sfogo di lei dopo la registrazione precedente. La dama ha accusato Simone di essere stato indelicato nel parlare della loro intimità. “Ti sei dimostrato quello che sei”, continua oggi Cristina.

Gianni Sperti si schiera dalla parte di Simone, in quanto non comprende come mai la dama abbia deciso di mantenere il silenzio sulla loro intimità. L’opinionista non vede cattiveria e malizia nel modo di fare del cavaliere. “Per lei era inutile aggiungere i dettagli”, sottolinea De Filippi, replicando a Gianni. “Gli ho pagato anche dei pranzi quando siamo usciti”, afferma arrabbiata Cristina. Sperti crede, a questo punto, che sia la dama ad avere un cattivo gusto.

Intanto, il pubblico è diviso. Mentre una parte crede che Simone abbia cercato di vendicarsi del rifiuto ricevuto parlando in studio della loro intimità, un’altra parte trova che Cristina sia altezzosa e presuntuosa che vorrebbe far girare tutto a modo suo. Nel frattempo, Massimo decide di chiudere con lei.

Uomini e Donne: Claudia vs Morena, Tina una furia

Mentre le anticipazioni della registrazione di ieri parlano di accesissimi scontri nel Trono Over, ecco che anche oggi avviene una lite. Morena si siede da sola al centro studio. La dama spiega di aver ascoltato alcuni attacchi che Claudia D’Agostino le ha riservato, urlando, nel camerino, che si trova proprio accanto al suo.

“Ha detto che dovrei sfogarmi con uno del parterre per curare il mio nervoso. Non ho bisogno di andare con un uomo per stare rilassata. A te non deve interessare, stai serena. Hai detto che io non sono nessuno per dire cosa è successo con Diego. Io vorrei visibilità tramite te? Ti sei fatta piacere un uomo di cui non importava niente per farti i tuoi teatrini”

Claudia non sa come replicare e chiede al pubblico presente di applaudire allo show di Morena. “Costruisci qualcosa e facci sognare”, afferma. Sebbene Morena non sia uno dei volti più amati di questa edizione, molti telespettatori le danno ragione. Questa fetta di pubblico ritiene che Claudia abbia esagerato con le parole e gli attacchi nei suoi confronti, quando è uscito fuori che aveva invitato a prendere un caffè Giorgio.

Ma c’è anche chi ritiene che Morena abbia approfittato di questa situazione per avere qualche minuto al centro studio. Interviene Massimo, il quale trova inaccettabile il fatto che la dama abbia ascoltato dal suo camerino le parole di Claudia.

Ma Morena precisa subito che “Claudia ha volutamente parlato per farmi sentire le sue frasi”, sottolineando che nel dire certe parole ha urlato. Con questo, la dama assicura di non aver origliato, ma la stessa D’Agostino urlando era consapevole che avrebbe ascoltato tutto. Poi le frasi di Claudia erano un diretto attacco a lei.

Si va avanti con Erika e Giuseppe. Entrambi parlano di una bella uscita, ma lui spiazza tutto e afferma di non voler andare avanti con la conoscenza. Tramite il bacio, Giuseppe ha capito che non è scattato nulla. Erika ammette di essere rimasta male. Tina si scaglia contro il cavaliere, convinta che sapesse già che la dama non gli interessava, visto che solitamente esce con donne più giovani. Giuseppe non lo accetta e dà alla Cipollari della superficiale, scatenando la sua ira. “Superficiale? Ti mando a fan***o. Non c’è cosa peggiore per me di essere accusata di essere superficiale!”, tuona l’opinionista.