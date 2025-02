UeD anticipazioni, caos: tra gli Over volano sedie, scena toccante

Le anticipazioni di Uomini e Donne della nuova registrazione segnalano colpi di scena tra gli Over. Come sempre, dame e cavalieri riescono a conquistare la scena con momenti di tensione e scontri accesissimi. Tutto è iniziato, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, da Margherita e Giovanni. Quest’ultimo si è scusato con la dama, dopo averla infastidita con Morena, chiedendole un’altra possibilità.

Nella registrazione di ieri, ci sono stati dei litigi tra le due dame e oggi la situazione è apparsa più tranquilla. Infatti, Margherita ha dichiarando semplicemente di volersi prendere del tempo, rispondendo alla proposta di Giovanni. Di sicuro la nuova registrazione, caratterizzata anche dalla triste e insolita scelta di Francesca Sorrentino, ha molto da offrire ai telespettatori. L’atmosfera è diventata tesa quando al centro studio si sono seduti Sabrina, Agnese, Fabrizio e Giuseppe.

La prima ha accusato l’ultimo di aver rinnegato ciò che c’è stato tra loro. Secondo le anticipazioni di UeD, Giuseppe avrebbe ammesso di essere interessato ad Agnese, la quale intanto è uscita con Fabrizio. Si è acceso il caos. Da come avrebbe parlato Fabrizio, sembra che non volesse che determinate cose che si sono detti uscissero fuori. Agnese ha riportato in studio quanto è accaduto durante la loro uscita, imitando il cavaliere.

La dama ha sbattuto la sedia dopo essersi alzata e ha tuonato: “Ho pagato la mia parte”. Pare, dunque, che Fabrizio al ristorante si sia comportato in questo modo, lasciandola poi da sola. Non solo, nella registrazione di oggi Agnese ha “riempito di insulti e gliene ha dette di ogni”. Anche Gianni Sperti ha attaccato Fabrizio, ritenendo che il suo sia stato un comportamento di cui dovrebbe vergognarsi. Infatti, lo stesso cavaliere si è scusato in studio con Agnese, la quale però ha chiuso definitivamente la conoscenza.

Invece, Sabrina ha pensato di lasciare il programma, dopo lo scontro con Giuseppe. La dama si è alzata in lacrime e ha affrontato faccia a faccia il cavaliere accusandolo: “Tu mi hai detto che se avessi avuto 15 anni in meno avresti voluto un figlio da me!”. Agnese ha ricordato che i suoi figli dovrebbero avere una mamma felice e che Giuseppe fa parte di della collezione “dei malesseri” ormai.

L’anziano cavaliere Raimondo ha consolato Sabrina, abbracciandola. Dopo di che, Maria De Filippi ha proposto a Diego di farsi avanti e di ballare con Sabrina. Per lui è anche scesa una donna che avrebbe voluto conoscerlo, ma non l’ha convinto.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, è uscita con Salvo, il quale però ha ammesso di non aver provato nulla e ha deciso di andare via. Morena sta uscendo con un nuovo cavaliere, il quale è stato protagonista di un momento “molto toccante”. L’uomo ha raccontato che si occupa dei cani randagi, tenendoli in casa come fossero suoi. Non dà attenzione alle cose materiali e pare viva in un’abitazione umile. Proprio questa mattina ha deciso di andare a comprarsi un bel vestito per prendere parte alla registrazione e soprattutto per Morena, la quale è apparsa particolarmente interessata.