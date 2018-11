Uomini e Donne, Teresa Langella dopo il momento di crisi in puntata si sfoga: “Sembra che i corteggiatori recitino un copione”

La puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri non è certo stata una delle più semplici per Teresa Langella. La tronista, in un momento di crisi, si è lasciata andare in un lungo pianto che, alla fine, l’ha portata ad eliminare tutti i suoi corteggiatori. Subito dopo la registrazione, spente le luci degli studi Elios, Teresa è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine che, nell’ultimo numero, ha pubblicato lo sfogo della napoletana. Perché ha reagito così durante la trasmissione? “Sono esplosa. Dopo una settimana di tensioni, risentimenti e tanti pensieri che mi frullavano per la testa, appena mi sono seduta in puntata sono stata travolta dalle emozioni e sono sbottata. Mi ha assalita l’ansia e non sono riuscita a contenerla” ha spiegato la Langella.

“Ho visto tutto quello che speravo di non vedere” ha poi aggiunto Teresa “Nessuno ha reagito di pancia. Dicevano di non voler perdere tempo, però poi si sono presentati in puntata. Vuole la verità? Mi sono sentita inutile: pensavo di aver creato qualcosa con loro e invece guardi cos’è successo. La vita normale è un’altra”. Il corteggiatore che l’ha delusa di più? Nessuno in particolare ma, come ha dichiarato lei, a suo modo tutti. Il motivo? “Mi sembra che i miei corteggiatori recitino un copione, mentre io invece sono lì a investire delle emozioni” ha affermato lei.

Uomini e Donne: Teresa Langella torna a parlare di Federico

A Uomini e Donne la prima volta in cui Teresa ha dovuto fare i conti con una dura realtà è stato quando in studio è arrivata la segnalazione su Federico (ex corteggiatore eliminato che recentemente ha dichiarato che sarebbe pronto a ritornare da lei). “Con la storia di Federico ho avuto la prima scossa, stava nascendo una curiosità da parte mia, ma non ce l’ho fatta a proseguire” ha confessato però la Langella “E non perché non sia capace di perdonare, ma voglio che le cose inizino in modo pulito”.