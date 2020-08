Uomini e Donne, Teresa e Salvatore: ombre sul rapporto? Parla lei

“Ricomincio da me”, massima accompagnata dal sottofondo musicale di Fai Rumore di Diodato. Questa la Stories Instagram che ieri Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto campeggiare tra le sue Stories e che ha subito fatto pensare a una crisi matrimoniale in corso con Salvatore Di Carlo. L’allarme è presto rientrato: la coppia non è scoppiata. La stessa Teresa, poche ore dopo aver seminato – con ogni probabilità inavvertitamente – dubbi sulla sua relazione, ha prontamente messo le cose in chiaro, ritraendosi felice con il marito e commentando: “Vita mia”. Dunque nessun momento no, figuriamoci un addio. Probabilmente si è trattato di uno sfogo personale o forse di un pensiero che voleva trasmettere un messaggio ben diverso rispetto a quello che qualcuno ha recepito, vale a dire una crisi sentimentale vissuta.

Uomini e Donne, Teresa e Salvatore: la situazione oggi

Teresa e Salvatore si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Dopodiché sono approdati in un altro programma che ha in Maria De Filippi il deus ex machina, ossia Temptation Island. Anche qui hanno superato la prova, la relazione ha retto tanto che sono arrivati i fiori d’arancio. Il matrimonio ha vissuto un periodo piuttosto burrascoso nel 2018. A confermarlo furono i diretti interessati che informavano i tanti fan a loro affezionati delle problematiche riscontrate nel rapporto coniugale. Qualcuno gli fece il ‘funerale’ anticipatamene, venendo però smentito alla vigilia di Natale dello stesso anno. Di Carlo e Cilia, infatti, nel periodo festivo annunciavano di aver superato la crisi sentimentale che li aveva coinvolti. Proseguirono assieme il percorso di vita. Percorso che dura ancora oggi.

Uomini e Donne, la faida tra Teresa e Raffaella Mennoia

Esattamente un anno fa, Teresa ha alzato i toni, innescando assieme a Mario Serpa, altro ex volto noto di Uomini e Donne, una polemica senza precedenti su una figura chiave del dating show di Canale 5, vale a dire Raffaella Mennoia. La Cilia aveva anche promesso rivelazioni inedite che avrebbero provocato un gran trambusto e avrebbero colpito la Mennoia. Tuttavia, alla fine, non sono più stati più resi pubblici, caso mai ci siano stati davvero, gli arcani retroscena promessi.