Uomini e Donne, Teresa e Salvatore: l’avvistamento che preoccupa i fan

Uomini e Donne, Teresa e Salvatore sono tornati insieme? L’avvistamento che non promette bene

Teresa e Salvatore sono tornati al centro dell’attenzione proprio nel corso delle ultimissime settimane. Purtroppo, non sempre è tutto rose e fiori e la coppia di Uomini e Donne sembra saperlo molto bene. L’ex tronista e suo marito stanno vivendo un periodo di crisi matrimoniale del tutto inaspettato. Dopo tante chiacchiere social, sono stati i diretti interessati a parlare del ‘momento no’ che stanno vivendo. Dopo la scelta, la convivenza e le attesissime nozze, la dolce Cilia e Di Carlo hanno deciso di allontanarsi l’uno all’altra per capire come poter risolvere le cose tra di loro. Ad oggi, grazie ad alcune lettrice del blog di Isa&Chia, scopriamo che la coppia potrebbe aver deciso di darsi una nuova possibilità, tornando a vivere la loro grande storia d’amore.

Alcune fan del Trono Classico di Maria De Filippi hanno avvistato Teresa e Salvatore in un centro commerciale di Ragusa. Chi li ha incontrati parla di due persone un po’ distanti e fredde tra di loro. Una segnalazione in particolare rivela di aver visto la Cilia e Di Carlo molto lontani, tanto da non scambiare neanche una parola e restare al telefono quasi per tutto il tempo. Tra i due, è stato raccontato che quello che provava ad avere più dialogo era l’ex corteggiatore. In ogni caso, vederli di nuovo insieme potrebbe comunque essere un ottimo segnale.

Teresa e Salvatore di nuovo insieme? Ultime novità sulla coppia di Uomini e Donne

Al momento non è ancora chiaro a nessuno in che rapporti siamo la Cilia e Di Carlo. Nonostante ciò, l’avvistamento ha incuriosito davvero moltissime persone. Per ora, i diretti interessati preferiscono non rivelare i dettagli sulla loro attuale situazione sentimentale. Senza dubbio, non appena ci sarà una qualunque novità, Teresa e Salvatore saranno i primi a svelare ogni particolare dettaglio.